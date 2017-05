Dodatek za pomoč ali dodatek za nego? 22 otrokom država dolguje 240 tisoč evrov

Se spomnite fanta, ki je zapel z Andreo Boccelijem? 20-letni Filip ima cerebralno paralizo, je slep in je avtist. Leta 2003 so njegovo mamo postavili pred odločitev, ali bo prejemala dodatek za pomoč in postrežbo ali dodatek za nego. Zato je seveda izbrala večji dodatek, drugega pa vrnila. Ves ta čas pa sta staršem pripadala oba dodatka, pravi Nuša Maček, odvetnica 22 otrok, ki jim država dolguje skupaj 240 tisoč evrov.