Dodatni milijoni za upokojenski regres

Vlada na podlagi novele zakona o izvrševanju proračunov 21 milijonov evrov namenja za letni dodatek za vse upokojence, je pojasnila finančna ministrica Mateja Vraničar Erman.

Sredstva bo po njenih besedah zagotovila sama pokojninska blagajna. Število novih upokojencev v letošnjem letu in konec lanskega leta je namreč nižje od pričakovanega in bo tako lahko pokojninska blagajna znotraj pričakovanih prihodkov in odhodkov pokrila tudi ta dodaten odhodek.

Ministrica je povedala še povedala, da je vlada danes zagotovila dodanih 50.000 evrov za zagovornika načela enakosti. Glede nadaljnjih možnih povečanj njegovega finančnega načrta pa je bilo že v petek na sestanku z zagovornikom dogovorjeno, da bodo te možnosti preučili na podlagi pripravljenega in finančno ovrednotenega delovnega programa.

Regres bodo dobili vsi upokojenci, njegova višina pa bo odvisna od višine njihove pokojnine; znesek se bo gibal od 400 evrov pri tistih, ki dobivajo do 430 evrov pokojnine, do 90 evrov, kolikor bo pripadlo upokojencem s pokojninami, višjimi od 760 evrov.

Zvišala se bo tudi povprečnina za občine

Povprečnina za letos se bo povišala s 530 na 533,5 evra, zagotovljen bo tudi poračun od 1. januarja dalje, je pojasnila ministrica. Kot je spomnila, dvig povprečnine sledi zavezi oziroma obljubi zaradi povišanih stroškov dela v občinah, ki so posledica dogovora s sindikati javnega sektorja. V občinah so sicer v začetku februarja, ko je ministrstvo predlagalo dvig za 3,5 evra, menili, da tudi s tem povprečnina ostaja prenizka.

Kot so zapisali v sporočilu po sej vlade, bodo zaradi višje povprečnine nastale finančne posledice v višini 7,2 milijona evrov, sredstva pa bodo zagotovili s prerazporeditvami.