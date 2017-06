Dodič Fikfakova: Pregledi gasilcev za zdaj ne kažejo, da bi imeli posledice zaradi Kemisa

Dober mesec dni po požaru v Kemisu so na Vrhniki še vedno zaskrbljeni glede morebitnih posledic na zdravje in okolje. (Foto: Miro Majcen)

Gasilci, ki so sodelovali pri gašenju požara v Kemisu, se v večji meri odločajo za usmerjene preglede na inštitutu za medicino dela, ko je bilo pričakovano, pravi vodja inštituta Metoda Dodič Fikfak. Pregledi bodo tako trajali vsaj še prvi teden julija. Sedanji rezultati pa ne kažejo, da bi imeli zdravstvene posledice zaradi požara.

Z usmerjenimi zdravstvenimi pregledi na Inštitutu za medicino dela, prometa in športa Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana so gasilci začeli prejšnji torek. Po besedah Dodič Fikfakove jih na dan pregledajo 12, so pa malce presenečeni nad odzivom, saj je bilo v začetku rečeno, da se bo pregleda udeležilo okoli 120 gasilcev, zdaj jih bo pa več. Tako bodo preglede izvajali vsaj še prvi teden v juliju, lahko tudi dlje, je povedala vodja inštituta.

Z gasilci so se najprej sestali skupinsko in jim pojasnjevali, kaj lahko pričakujejo od pregleda, čemu so bili izpostavljeni in kakšna so tveganja. Kot je dejala, so imeli gasilci ogromno vprašanj, debata je trajala dve uri.

Natančni pregledi s pogovorom

Sedaj pa potekajo pregledi, pri katerih sodelujeta dva zdravnika. En zdravnik gasilca natančno vpraša o njihovi izpostavljenosti pri požaru, kje so gasili požar oz. v kakšni vlogi so sodelovali pri intervenciji. Zanima ga tudi, kdaj so se vključili v intervencijo, kakšna je bila njihova oprava in obleka, kateri del so gasili itd.

Nekateri gasilci so že opravili ciljane preglede in po prvih rezultatih kaže, da nimajo posledic na zdravju zaradi gašenja požara. (Foto: Damjan Žibert)

Drugi zdravnik pa izvede klinični pregled. Pri vsakem bolniku opravijo tudi zelo natančno spirometrijo oz. merjenje pljučnega volumna, prav tako mu vzamejo kri, pri čemer del vzorca dajo na biokemične preiskave, del pa shranijo in zmrznejo, če bi lahko slučajno kaj odkrivali naknadno, česar sedaj ne vedo. Če bi pri kakšnem gasilcu ugotovili, da ima kakšne težave, ga bodo nadalje obravnavali.

Dokončne rezultate pregledov bodo imeli po koncu pregledov. Glede na to, da bo večina gasilcev takrat na dopustu, so se dogovorili, da jim bodo predstavili rezultate septembra. Če bi pa pri komur koli ugotovili kakšna odstopanja oz. težave, pa ga bodo obvestili v enem tednu.

Težave se lahko pri gašenju takšnih požarov pokažejo že isti ali naslednji dan, takrat so to akutne težave, obstajajo pa tudi odložene težave, ki se kažejo v prvih treh mesecih. Če bi bili izpostavljeni visokim koncentracijam prašnih delcev, kar je značilno za velike požare, bi po besedah Dodič Fikfakove lahko pričakovali akutni bronhiolitis, ali pa odloženi, a je možnost za odloženega zelo majhna.

Pri gorenju nevarnih snovi lahko nastanejo prašni delci različnih velikosti, manjši od 10 mikronov, od 2 mikronov in nanodelci. Pri tem požaru je bilo v izdatni meri ogljika, saj so gorela organska topila, lahko pa bi šlo še za specifične primesi, če ne bi bilo gorenje popolno, je pojasnila.

"Akutnih težav do zdaj ni bilo, torej nimamo podatka, da bi kdor koli doslej iskal pomoč zaradi bronhiolitisa," je dejala. Tudi sicer glede na dosedanje rezultate preiskav po njenih besedah ni mogoče posledic povezovati s tem požarom.

Na NIJZ ne pričakujejo kroničnih učinkov na zdravje ljudi

Tudi prebivalci, ki živijo v okolici Kemisa, še vedno izražajo skrb za svoje zdravstveno stanje. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) pravijo, da so ljudje prepričani, da so bili v času požara izpostavljeni mešanici različnih kemikalij. "Njihovo skrb razumemo, zato prebivalcem ponovno svetujemo, da se v primeru težav z zdravjem obrnejo na izbranega zdravnika družinske medicine. Na NIJZ smo pripravili poziv Združenju zdravnikov družinske medicine, da občane v primeru akutnih težav v povezavi s požarom sprejmejo in jih skrbno obravnavajo," pravijo na NIJZ.

Arso je začel s postopkom ugotavljanja odgovornosti za sanacijo okoljske škode in odreditve sanacijskih ukrepov. (Foto: Miro Majcen)

Dodajajo, da na podlagi trenutnih podatkov ne pričakujejo kroničnih učinkov na zdravje prebivalcev, vendar bodo njihovo zdravje podrobneje spremljali s pomočjo podatkov, ki so na voljo, pa tudi tistih, ki jih bodo pridobili po potrebi s ciljanimi preiskavami. Podrobnejšo analizo morebitnih vplivov na okolje in zdravje po požaru na Vrhniki bodo predstavili po pridobitvi vseh rezultatov analiz in izdelani oceni tveganja. Poudarjajo pa, da trenutno glede preiskovanih snovi ne obstaja akutno tveganje za zdravje ljudi.

Najbližji sosedje Kemisa so se sicer zaradi nezaupanja uradnim ustanovam organizirali in opravljajo neodvisne zdravstvene preglede. Kot je pojasnila ena najbližjih sosedov Kemisa, Bernarda Kropf iz Sinje Gorice, se je več kot 50 prebivalcev organiziralo in odšlo na preglede. Vsi imajo namreč različne zdravstvene težave. Kot je povedala, sicer vseh rezultatov pregledov še nima, pričakuje pa jih konec tega ali v začetku prihodnjega tedna.

Za ta teden je bil napovedan tudi zbor krajanov občine Vrhnika, a ga ne bo, saj sta poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan in njegova koordinacijska ekipa srečanje zaradi manjkajočih podatkov odpovedala, piše na spletni strani vrhniške občine. Ob tem navajajo, da je Šestan vrhniškemu županu Stojanu Jakinu zagotovil, da bo zbor takoj, ko bodo imeli dovolj podatkov, predvidoma v 14 dneh. Za zdaj nimajo še podatkov o nevarnih snoveh v ribah, tudi ne vedo, kaj je z dioksini pri kravah.

V vrhniškem podjetju za predelavo kemičnih odpadkov Kemis je zagorelo 15. maja letos, v intervenciji pa je med drugim sodelovalo 261 gasilcev iz 24 prostovoljnih gasilskih društev. Na dan požara so v Kemisu skladiščili 1402 ton odpadkov, od tega dobrih 948 ton nevarnih odpadkov. Od vseh nevarnih odpadkov je dobrih 456 ton zgorelo oz. jih je ogenj oplazil.

Agencija za okolje (Arso) je po požaru v Kemisu po uradni dolžnosti začela postopek ugotavljanja odgovornosti za sanacijo okoljske škode in odreditve sanacijskih ukrepov. S podatki, ki so jih prejeli od državnih organov – Direkcije za vode, Zavoda za varstvo narave in Zavoda za ribištvo – so seznanili družbo Kemis. Ta mora v 15 dneh pripraviti predlog programa sanacijskih ukrepov. "Na podlagi vseh relevantnih podatkov in predloga sanacijskih ukrepov, bo Arso z odločbo Kemisu odredil izvedbo najustreznejših sanacijskih ukrepov," so zapisali.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pa je izdelala strokovno mnenje glede kategorizacije krme z območja prepovedi. Neskladno krmo bodo morali kmetje obravnavati kot ostala odpadna rastlinska tkiva, ki so primerna za kompostiranje, anaerobno razgradnjo ali sosežig.

Medresorska delovna skupina za usklajevanje aktivnosti, povezanih s posledicami požara v podjetju Kemis, je posredovala tudi rezultate do sedaj prejetih analiz vzorcev zelenjave in rastlinja. Kot so zapisali, na osnovi prejetih rezultatov ocenjujejo, da so ti vzorci zelenjave in rastlinja skladni z zakonodajo oziroma varni za uživanje.