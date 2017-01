Dodika ujeli na laži: vabila na Trumpovo inavguracijo sploh ni nikoli dobil

Dodik ni bil povabljen na slovesnost ob Trumpovi prisegi, ampak na ustanovni kongres ameriške organizacije, ki se bori proti splavu. (Foto: AP)

Predsednik Republike Srbske Milorad Dodik je konec decembra na televiziji RTRS na dolgo in široko razlagal, kako je dobil vabilo na današnjo inavguracijo ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Med intervjujem je kameram celo pokazal neke papirje in to pospremil z besedami: "Tukaj je to vabilo, lahko ga posnamete." A izkazalo se je, da sploh ni šlo za vabilo na slovesnost ob Trumpovi prisegi, temveč je bil Dodik povabljen le na vzporedne diplomatske dogodke, ki s samo inavguracijo nimajo nobene povezave.

Dodik je novinarjem še pred kratkim razlagal, da je povabljen na slovesni dogodek ob Trumpovi inavguraciji, kjer naj bi imel zagotovljen "sedež v sedmi vrsti". Prvi pomislek v zvezi s tem je na Twitterju izrazil zunanji minister Bosne in Hercegovine Igor Crnadak, ki je dejal, da takšno vabilo nikoli ni prispelo. Dodik pa je vztrajal: "Povabljen sem na ples po slovesnosti, kjer bo Donald Trump na voljo za rokovanje in fotografiranje."

V resnici povabljen le na ustanovitev organizacije, ki se osredotoča na boj proti splavu

Kot zdaj razkriva portal Global Voices, pod vabilo, ki ga je Dodik kazal na javni televiziji Republike Srbske, ni bil podpisan Trump ali kdo iz njegove administracije, temveč nekdanji ameriški kongresnik Bob McEwan.Ta je bil z ženo Liz maja lani na obisku pri Dodiku v Banjaluki, zakonca McEwan pa sta očitno želela vrniti vabilo in sta predsednika ter njegovo ženo Snježano povabila v ZDA.

Skupaj naj bi obiskali ustanovni kongres društva Family Research Council (FRC), neprofitne organizacije, ki se osredotoča predvsem na boj proti splavu. In to je pravzaprav vabilo, ki ga je Dodik medijem predstavil kot vabilo na Trumpovo inavguracijo.



Ostal doma, ker ni dobil vizuma

Sicer pa se Dodik ne bo udeležil niti enega niti drugega dogodka, saj mu ZDA niso odobrile vizuma. Najprej je prosil za diplomatski vizum, ki so mu ga odbili z obrazložitvijo, da do njega nima pravice, ker ne predstavlja BiH kot države. Zatem je bil prisiljen oditi na konzularni oddelek ameriškega veleposlaništva v Sarajevu in tam zaprositi za redni vizum, pa mu tudi tega niso odobrili.

Dodik z ZDA tudi sicer ni v najboljših odnosih. Kot smo že poročali, je ameriško finančno ministrstvo zoper njega uvedlo finančne sankcije zaradi oviranja daytonskega sporazuma, s katerim je bila leta 1995 končana vojna v BiH. Sankcije predvidevajo zamrznitev morebitnega Dodikovega premoženja v ZDA, ameriški državljani pa ne smejo poslovati z njim.

Dodik je v odzivu na sankcije dejal, da so to "sankcije tistih, ki so izgubili volitve".