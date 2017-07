Dogajanje v Mariboru pred, med in po povratni tekmi z Zrinjskim bo policija budno spremljala in snemala

V sredo se bo ob 20.15 uri na stadionu Ljudski vrt v Mariboru odigrala povratna nogometna tekma drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov med kluboma NK Maribor in HŠK Zrinjski Mostar.

Mariborski policisti zato vse obiskovalce tekme obveščajo, da bodo zaradi učinkovitega zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja ter spremljanja in dokumentiranja policijskih postopkov uporabila tehnična sredstva za fotografiranje in video snemanje.

Snemalne naprave bodo uporabili v mestu Maribor, in sicer na krajih, kjer se ponavadi zbirajo gostujoči navijači – Grajski trg z bližnjo okolico, v okolici prireditvenega prostora in tudi na samem stadionu. Snemali bodo tako na tleh kot iz zraka.