Dogovora ni, protest gasilcev v četrtek bo

Gasilci zahtevajo višje plače, vlada jim jih noče dati. (Foto: iStock)

Predstavniki sindikata poklicnih gasilcev in ministrstva za javno upravo na današnjem srečanju pred napovedanim četrtkovim protestom gasilcev niso uspeli zbližati stališč o zahtevah gasilcev glede dviga plačnih razredov. Napovedani protest gasilcev pred vlado v četrtek torej bo, je povedal sekretar sindikata David Švarc.

Ko so po besedah Švarca dva dni pred protestnim shodom dobili namig o sestankovanju, si niso mogli misliti drugega, kot da bodo na mizo dobili nov predlog, a do tega na njihove presenečenje ni prišlo. Od ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja in ministrice za obrambo Andreje Katič so tako ponovno dobili pojasnila o zaključku pogajanj o njihovih zahtev, ki po mnenju vladne strani niso razumljive. "Jasno so nam povedali, da pričakujejo, da razumemo njihova stališča, da so pogajanja zaključena in našim zahtevam ne more biti ugodeno," je dejal Švarc.

V sindikatu poklicnih gasilcev namreč zahtevajo dvig za dva plačna razreda za vse gasilce in dvig za tri plačne razrede za dve delovni mesti v petem in šestem tarifnem razredu, ki sta anomaliji v sedanjem plačnem sistemu. Na to vladna stran ne želi pristati, zaradi česar gasilci poleti tudi niso podpisali aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva. Švarc je danes ponovil, da na ponudbo ne morejo pristati in podpisati aneksa.

Vladni strani so predstavniki sindikata danes ponovno pojasnili, da njihovi predlogi v ničemer ne posegajo v rušenje razmerij z njim primerljivimi poklici, niti ne presegajo omejitev, ki so bile decembra dogovorjene med sindikati javnega sektorja in vlado. Njihove zahteve so po besedah Švarca minimalne, da se poklicnim gasilcem odpravijo anomalije v plačnih razredih in postavijo poštene osnovne plače in vrednotenje delovnega mesta poklicnega gasilca.

Kaj ponuja vlada?

Minister Koprivnikar pa se, kot je dejal, trudi, da bi gasilcem omogočili boljše plačilo. Po njegovih pojasnilih vladna ponudba, ki je na mizi in pripravljena za podpis, za gasilce pomeni, da jih 72 odstotkov napreduje za dva plačna razreda in skoraj vsi ostali vsaj za enega. Vladno stran skrbi tudi, da se z nepodpisom aneksa h kolektivni pogodbi med gasilci ustvarja anomalije. Del gasilcev bo namreč napredoval po kolektivni pogodbi, tisti, ki pa se vežejo samo na kolektivno pogodbo za dejavnost poklicnega gasilstva, pa ne.

Temeljni zaplet pa je tudi pri vodstvenih delovnih mestih, kjer zaradi primerljivostjo z drugimi poklici vladna stran ne more pristati na višje uvrstitve, je še spomnil Koprivnikar. Ministrica Katičeva pa je že ponudila popravek uredbe, s katero bi za vodstvena delovna mesta vodje dobile dodatek od pet do 12 odstotkov. "Sindikatu poskušamo dopovedati, da po zaključku pogajanj teh ne moremo ponovno odpirati, ker bi to pomenilo, da ga odpiramo s celotnim javnim sektorjem," je še poudaril minister.

Protest poklicnih gasilcev solidarnostno podpira tudi Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije. Kot so sporočili, podpirajo legitimno prizadevanje za izboljšanje plač poklicnih gasilcev. Prepričani so, da si "poklicni gasilci za svoje zahtevno in odgovorno delo zaslužijo dostojno plačilo, ki bo primerljivo s plačilom na podobnih delovnih mestih v drugih delih javnega sektorja", so zapisali.