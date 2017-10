Dolamič obsojen na leto dni pogojne zaporne kazni, družbi GPG mora povrniti 90.000 evrov

Okrožno sodišče v Ljubljani je nekdanjega direktorja Gradbenega podjetja Grosuplje (GPG) Borisa Dolamiča obsodilo na leto dni pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo treh let. Obsojen je zaradi zlorabe položaja pri vodenju podjetja.

Boris Dolamič s tožilcem sklenil sporazum o priznanju krivde. (Foto: Kanal A)

Dolamiča, ki ga zastopa odvetnica Vlasta Županc, je po navedbah tožilstva septembra 2009 kot direktor GPG odredil plačilo računa družbi Mimoza Trade v vrednosti 89.695 evrov, čeprav je vedel, da gre za fiktivne storitve. S tem je GPG, ki je v stečaju, oškodoval za ta znesek, ki ga bo moral po odločitvi sodišča družbi povrniti.

Dolamič je s tožilcem Matijo Benuličem sklenil sporazum o priznanju krivde, ki so ga predstavili danes. Dogovorili so se za eno leto pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo treh let in plačilo stranske denarne kazni v višini 10.350 evrov, kar mora Dolamič storiti v treh mesecih.

Sodnik Marko Češnovar je nato že danes opravil tudi narok za izrek kazenske sankcije in izrekel sodbo. Skladno z njo mora Dolamič premoženjskopravni zahtevek GPG skupaj z obrestmi poplačati v 15 dneh, plačati pa bo moral tudi stroške postopka.

Proti Dolamiču potekajo tudi nekateri drugi postopki. Državni tožilec je v začetku septembra sicer odstopil od kazenskega pregona zaradi suma oškodovanja upnikov, a je pod drobnogledom še nekaj sumov oškodovanja upnikov in zlorabe položaja.

Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je v letih 2012 in 2013 v povezavi s sumi nepravilnosti pri poslovanju GPG podal štiri kazenske ovadbe, in sicer eno zaradi suma davčne utaje in tri zaradi suma oškodovanja upnikov. NPU je podal še tri poročila, ker ni bilo podlage za podajo ovadbe za kaznivo dejanje ponareditve ali uničenja poslovnih listin in za kaznivo dejanje zlorabe položaja.