Dolamiču 10 mesecev pogojne zaporne kazni

Nekdanji direktor gradbenega podjetja GPG Boris Dolamič, ki ga zastopa odvetnica Vlasta Županc, je po navedbah sodnice Ane Testen nekatere upnike spravil v ugodnejši položaj, s tem ko jih je prednostno določil za poplačilo terjatev. Ostale je pri tem oškodoval za dobrih 350.000 evrov.

Boris Dolamič je priznal krivdo, zato je obsojen le za 10 mesecev pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo treh let. Poleg tega pa bo moral plačati tudi denarno kazen. (Foto: POP TV)

Dolamič je s tožilcem Matijo Benuličem sklenil sporazum o priznanju krivde, ki so ga predstavili danes. Dogovorili so se za 10 mesecev pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo treh let in plačilo stranske denarne kazni v višini 10.350 evrov, ki jo lahko Dolamič poravna v 24 mesečnih obrokih.

Sodnica je upoštevala Dolamičevo pojasnilo, da se s 350.000 evri ni osebno okoristil, temveč je šlo za nujno poplačilo delavcev, ki bi sicer prenehali z delom. Stečaj GPG je bil po Dolamičevih besedah namreč povsem nepričakovan; povzročilo ga je "nenavadno ravnanje" banke, ki je GPG odplačevanje posojila podaljšala le za en mesec. Ker se je to zgodilo prvič in povsem nepričakovano, stečaja ni bilo mogoče predvideti.

GPG je ob rasti svojih obveznosti beležila tudi rast terjatev, saj so izvajali številne projekte. Če zaposlenim ne bi izplačali plač, bi bili ti pod vprašajem, s tem pa nadaljnji prihodki, je pojasnil Dolamič. Poudaril je, da je zato ocenil, da bi z neizplačilom plač nastala precej večja škoda, zato je sprejel odločitev, ki je ne obžaluje in bi jo danes ponovil.

Premoženjskopravnemu zahtevku nasprotuje, ker stečajne mase ni oškodoval. Testenova se je s tem sicer strinjala, a je ocenila, da so bili med prednostno določenimi upniki tudi nekateri takšni, ki ob neizplačilu plač po njenem mnenju ne bi takoj protestno prenehali z delom. Ena takšnih je bila odvetnica Darja Erceg, ki je bila po informacijah sodnice tudi Dolamičeva življenjska partnerica.

Tako je Testenova, ki je že danes opravila tudi narok za izrek kazenske sankcije in izrekla sodbo, presodila, da mora Dolamič GPG vrniti dobrih 350.000 evrov z obrestmi. Benulič pri tem sicer ni vztrajal, saj premoženjskopravni zahtevek po njegovih besedah v času sklepanja sporazuma še ni obstajal.

Dolamič se lahko na odločitev pritoži.

Proti Dolamiču potekajo tudi nekateri drugi postopki. Okrožno sodišče v Ljubljani ga je med drugim oktobra zaradi zlorabe položaja pri vodenju družbe obsodilo na leto dni pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo treh let, plačati pa bo moral tudi 10.350 evrov stranske denarne kazni in stroške postopka. Družbi GPG v stečaju mora tudi vrniti slabih 90.000 evrov.

Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je v letih 2012 in 2013 v povezavi s sumi nepravilnosti pri poslovanju GPG podal štiri kazenske ovadbe, in sicer eno zaradi suma davčne utaje in tri zaradi suma oškodovanja upnikov. NPU je podal še tri poročila, ker ni bilo podlage za podajo ovadbe za kaznivo dejanje ponareditve ali uničenja poslovnih listin in za kaznivo dejanje zlorabe položaja.