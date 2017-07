Drago Šketa: Gre za različno interpretacijo tožilstva in sodišča. Tožilka Žgajnarjeva je naredila vse, kot je treba

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Ljubljanskega župana Zorana Jankovića tožilstvo bremeni prejemanja podkupnine v povezavi s posli komunalnega podjetja in pogojevanja službe farmacevtke v zameno za spolne usluge. A tožilka Blanka Žgajnar je zamudila rok za vložitev zahteve za sodno preiskavo, zato je preiskovalna sodnica odločila, da se vsi dokazi, ki jih je policija pridobila s prisluhi, izločijo. Prav tako se morajo izbrisati zvočni posnetki.

Drago Šketa, generalni državni tožilec, je za 24UR ZVEČER povedal, da gre v dotičnem primeru za sistemsko vprašanje oziroma za različno interpretacijo primera. "Kazenski pregon se začne pred uvedbo kazenskega postopka in tožilka Žgajnarjeva je izvajala vse procesne aktivnosti ter delo opravila po pravilih."

Šketa pravi, da gre zgolj za različno interpretacijo sodišča in tožilstva. "Žgajnarjeva je naredila vse, tako kot je treba. Začela je s pregonom pred samo uvedbo kazenskega postopka in takrat roki še ne tečejo. Če tožilka ne bi začela pregona v dveh letih, se šele poda izjava o uničenju."

Razhajanja zgolj v interpretaciji

Če bo tako obveljala interpretacija sodnice, bi to onemogočilo pregon v več kot polovici težjih primerov, saj ne bi prihajalo do možnosti obtoževanja, razloži Šketa na praktičnem primeru: "Če se zgodi umor, mora policija pridobiti bančne podatke, prisluhe, odhodne in dohodne klice. Čez dve leti, ko iščemo neznanega storilca dejanja, bi se morali potemtakem ti podatki uničiti? Tako ne bi mogli raziskovati bančnih lukenj, pranja denarja v NLB ..."

Terminološko mora praksa delovati v smeri, da se storilce lahko preganja. Sodišče je odločalo le v vlogah predlagateljev, ki se nanašajo na hrambo podatkov po končanih postopkih. In pri tem državna tožilka ni naredila nobene napake. "Izkoristila bo vsa pravna sredstva in vložila pritožbo zoper sodniško odločitev," še zagotavlja Drago Šketa.