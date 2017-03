Drago Šketa je novi generalni državni tožilec, nasledil bo Zdenka Fišerja

Poslanci so z 51 glasovi za in 17 proti Draga Šketo potrdili za novega generalnega državnega tožilca. Na tem mestu bo nasledil Zvonka Fišerja.

Z izjemo poslancev SDS se v razpravi pred glasovanjem o imenovanju Škete ni oglasil noben poslanec. V SDS pa so napovedovali, da ga ne bodo podprli. Poslanec Franc Breznik je ocenil, da Šketa ne pomeni diskontinuitete sedanjega stanja, ampak gre za ideološko isto nadaljevanje poti. Poudaril je tudi, da niso bili zadovoljni s "pavšalnimi" odgovori Škete na vprašanja, povezana s tranzicijo. "Potrebujemo tožilca, ki bo svetilnik iz labirinta laži," je dejal Breznik in dodal, da v Šketi ne vidijo osebe, ki bi nas pripeljala iz labirinta laži z odločnim preganjanjem nedotakljivih posameznikov, ki so uspeli zraven divje privatizacije preusmerit tudi tok slovenske tranzicije.

Eva Irgl je opozorila, da je pravosodje "okostenel sistem", zato bi bile nujne spremembe glede transparentnosti, učinkovitosti pravosodja in prevzemanja odgovornosti sodnikov. Šketo je Irglova kritizirala, ker da na mandatno-volilni komisiji ni odgovoril na vsa njena vprašanja, na druga pa "zelo mlačno".

Novi generalni državni tožilec Drago Šketa. (Foto: Jani Dolinšek)

Šketo je državnemu zboru v imenovanje za generalnega državnega tožilca predlagal Državnotožilski svet. Poleg Škete se je na razpis prijavil tudi vodja krškega tožilstva Robert Renier, Šketa pa je Državnostožilski svet prepričal z "utemeljeno in pričakovano vizijo ter dosedanjimi izkušnjami".

Med svoje prioritete je Šketa uvrstil predvsem gospodarski, korupcijski in organizirani kriminal, poudarek pa namerava dati tudi starejšim nerešenim zadevam, sovražnemu govoru ter kršitvam pravic delavcev in ranljivih skupinam ljudi. Kot je napovedal, se namerava zavzemati tudi za večjo kakovost tožilskega odločanja in restriktivno politiko do storilcev povratnikov.