Dragonji ukradli dokumente o drugem tiru

Metodu Dragonji so ukradli torbo z dokumenti. (Foto: Miro Majcen)

Minulo soboto med 12. in 14. uro je neznanec na Ljubljanskem gradu iz vozila svetovalca v podjetju Drugi tir Divača–Koper Metoda Dragonje ukradel torbo, v kateri je imel Dragonja osebne dokumente, ključe in dokumentacijo o drugem tiru, poroča Večer. Policija je bila o dogodku obveščena in storilca še ni izsledila.

Kot je potrdil Dragonja za nacionalni radio, je imel v torbi tri USB ključe s službeno dokumentacijo, ki se v večini nanaša na izgradnjo drugega tira in Mercator. Ukradeni dokumenti sicer niso zaupni, saj nimajo stopnje tajnosti, niso pa vsi javno dostopni, ker so označeni kot poslovna skrivnost, še navaja Večer.