Za dober namen sezuli Luko Dončića

Košarkarski čudežni deček Luka Dončić je po osvojeni zlati medalji na evropskem prvenstvu v košarki snel svoje rdeče superge in jih podaril radiu Val 202, ki bo te superge zdaj ponudil na dražbo.

"V petek bomo začeli z dražbo, ki jo nameravamo zaključiti prihodnji petek," je pojasnila urednica dnevno aktualnega programa na Valu 202 Nataša Zanuttini. Za zdaj še niso določili izklicne cene, a najbrž bo enaka številu točk, ki jih je Luka dosegel na evropskem prvenstvu (129) za slovensko reprezentanco.

Zbran denar bodo namenili projektu Botrstvo. In s tem zneskom bodo v okviru projekta enemu ali dvema športnikoma, mladima košarkarjema, omogočili "nadaljevanje osebne rasti in športne poti", je pojasnila Anita Ogulin iz Zveze prijateljev mladine Slovenija.

Na ZPM že točno vedo, komu bodo namenili denar. "Gre za težko zgodbo fanta, ki je izgubil oba starša. Gre za res izjemnega fanta, ki je zelo uspešen in ki ima prihodnost tudi v tem športu," je dejala Ogulinova.

V projektu Botrstvo vsako leto ob začetku šolskega leta v sodelovanju z Valom 202 zbirajo sredstva za uresničevanje talentov otrok, ki prihajajo iz ekonomsko šibkih družin.

"Veliko otrok in mladih v Botrstvu je izjemnih talentov in uspešnih športnikov. V danem trenutku imamo nekaj otrok, ki so že na svetovnih prvenstvih med otroki in mladostniki, ki so na evropski ravni že vrhunski tekmovalci, ampak nimajo dovolj za nadaljevanje svoje uspešne športne poti," je dejala Ogulinova. Med njimi so med drguim poleg košarkarjev tudi smučarji, športni plezalci, judoisti, umetniški plesalci ...

To je sicer še ena v nizu dražb, ki jih je v preteklosti že organiziral Val 202 za otroke iz projekta Botrstvo. Rekordni znesek so zbrali na dražbi zmagovalnih smuči Petra Prevca. Podjetje Bauhaus je zanje odštelo kar 45 tisoč evrov.