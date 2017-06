Droge v Sloveniji: V enem letu 32 mrtvih, povprečna starost 40 let, najhujši morilec heroin, ubija tudi konoplja

Podatki, zbrani v poročilu Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kažejo, da je v Sloveniji okoli 5200 tveganih uporabnikov drog. Vsako leto beležijo več deset smrti zaradi predoziranj. V letu 2015 so tako denimo zabeležili 32 smrti, povezanih z uporabo prepovedanih drog, med njimi 28 moških in štiri ženske. Povprečno so bili stari 40 let. Večino, 15 smrti, je povzročila zastrupitev s heroinom, zastrupitev z metadonom je bilo sedem. V Sloveniji na leto umre od tri do pet ljudi zaradi kokaina, so pa v letu 2015 prvič zabeležili dve smrti, povezani z uporabo konoplje, še kažejo podatki v poročilu. Po besedah strokovnjaka za področje drog v Sloveniji Milana Kreka pri teh smrtih ni šlo za zastrupitev, ampak za odpoved srca po uporabi konoplje. V obeh primerih je šlo za mlajši osebi.

V Sloveniji je okoli 5200 tveganih uporabnikov drog. (Foto: Reuters)

Vedno več odvisnikov od konoplje išče pomoč, v osmih letih kar 30 odstotkov več

V letu 2015 se je v programe zdravljenja odvisnosti od prepovedanih drog vključilo 3719 oseb, od teh jih je bilo v substitucijsko zdravljenje vključenih 3261. Večina jih je prejemala metadon. Se pa med uporabniki drog, ki prvič vstopajo v program zdravljenja, povečuje delež odvisnikov od konoplje. Leta 2007 je bilo takih prvih iskalcev pomoči 6,5 odstotka, v letu 2015 pa že 38,6 odstotka.

Je Slovenija samooskrbna? S konopljo zagotovo

Slovenija je po zadnjih podatkih še vedno samooskrbna s konopljo, predvsem konopljo proizvedeno v posebej prirejenih prostorih. Konoplja, proizvedena na območju Slovenije, je dostopna tudi na trgu v naših sosednjih državah v Avstriji, Italiji in na Hrvaškem, kjer so prodajne cene višje in tako je zaslužek od prodaje tudi višji kot v Sloveniji.

V enem letu policisti beležili več kot 3000 zasegov konoplje

V letu 2015 je bilo 4243 zasegov prepovedanih drog, največ (3103) konoplje, 273 zasegov heroina, 178 pa kokaina. Število zasegov se je sicer v primerjavi z letom poprej zmanjšalo zaradi manj zasegov konoplje, kar pa se ne odraža v količini zasežene konoplje.

Stanje na trgu s kokainom se ni spremenilo, so pa zasegli večjo količino heroina, kar naj bi bila posledica večje in usmerjene aktivnosti policije na področju prepovedanih drog. Tako so v letu 2015 zasegli 6,5 kilograma heroina, 2,77 kilogramov kokaina, 487,54 kilograma konoplje in 2908 tablet ekstazija.

Na slovenskem trgu so prisotne tudi nove psihoaktivne snovi, ki pa jih uporabniki večinoma kupujejo na spletu.

Kakšne so cene?

Za gram heroina je v Sloveniji treba odšteti med 20 in 50 evrov, za gram kokaina pa med 40 in 120 evrov. Cene tabletke ekstazija se gibljejo med pet in 10 evrov, grama konoplje pa med štiri in 10 evrov.

V zadnjih letih se je najbolj spremenila cena na debelo pri heroinu, saj je na tržišču vse bolj čist heroin, kjer je za kilogram treba odšteti okoli 25.000 evrov. Povprečna vsebnost heroina v zadnjih petih letih rahlo narašča. Povprečna koncentracija vzorcev heroina, ki so jih analizirali v nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano, je bila 13,3-odstotna, pri čemer je bila najvišja izmerjena vsebnost 55,7 odstotka, najnižja pa 3,4 odstotka. Povprečna vsebnost kokaina v vzorcih pa je bila 54,6 odstotka, pri čemer je bila maksimalna vsebnost 84-odstotna.

Balkanska pot še vedno najbolj aktualna

Tihotapstvo prepovedanih drog še vedno poteka po tradicionalni balkanski poti. Iz območja Albanije, Kosova in tudi Makedonije preko balkanske poti tihotapijo predvsem konopljo, pa tudi heroin. V nasprotni smeri pa tihotapijo predvsem sintetične droge, pa tudi kokain. Ekstazi, amfetamin in kokain tihotapijo predvsem z Nizozemske.

Kokain večinoma prihaja s Španije

Za Slovenijo in ostale države Zahodnega Balkana kokain dobavljajo predvsem iz Španije, medtem ko predhodne sestavine, predvsem anhidrid ocetno kislino, tihotapijo s Češke, najpogosteje skladiščijo na območju Slovenije oziroma Madžarske in nato prepeljejo naprej v Turčijo. Na območju Slovenije delujejo mednarodno organizirane kriminalne združbe, kjer državljani Slovenije delujejo kot organizatorji in izvajalci kaznivih dejanj.