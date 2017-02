Drugi dan Pahorjevega obiska v Rusiji kulturno obarvan

Predsednik republike Borut Pahor se je drugi dan uradnega obiska v Rusiji mudil v Sankt Peterburgu, kjer se je srečal z gubernatorjem tega mesta Georgijem Poltavčenkom. Slovenske in ruske kulturne ustanove so ob tej priložnosti podpisale pisma o nameri sodelovanja.

Pahor in Poltavčenko sta bila navzoča ob podpisu pisem o nameri o sodelovanju med Festivalom Ljubljana in Marijinskim gledališčem ter med Festivalom Ljubljana in Sanktpeterburško filharmonijo.

Predsednik je obiskal tudi sloviti muzej Ermitaž, kjer sta direktorica slovenske Narodne galerije Barbara Jaki in direktor Ermitaža Mihail Piotrovski podpisala pismo o nameri o sodelovanju med tema dvema ustanovama, so sporočili iz Pahorjevega urada.

Zvečer si je predsednik republike z delegacijo Marijinskem gledališču v Sankt Peterburgu ogledal še baletno predstavo.

Pahor je v Sankt Peterburg prispel iz Moskve, kjer sta ga prvi dan obiska sprejela gostitelj, ruski predsednik Vladimir Putin in premier Dmitrij Medvedjev. V ospredju prvega dne obiska je bilo predvsem gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Rusijo.

Iz Sankt Peterburga bo Pahor odpotoval v Kijev, kjer bo sklenil turnejo, ki jo je začel v sredo v Berlinu.