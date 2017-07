Drugi tir: Kovačič se je pritožil na ustavno sodišče, a priprave na izvedbo referenduma so že v teku

Pobudnik referenduma o zakonu o drugem tiru Vili Kovačič se je v skladu z napovedmi zaradi datuma referenduma pritožil na ustavno sodišče in predlaga začasno zadržanje odloka DZ. Kot je izpostavil, je odlok, da se referendum izvede 24. septembra, rezultat glasovalnega stroja. Ponovil je, da bi moral biti razpisan na dan predsedniških volitev.

Kovačič je napovedal, da bo po današnji novinarski konferenci na ustavno sodišče odnesel pritožbo s predlogom za začasno zadržanje odloka DZ, ob tem pa ustavnemu sodišču predlagal, da zadevo obravnavajo "absolutno prednostno".

Vili Kovačič, pobudnik referenduma, se je pritožil na ustavno sodišče. (Foto: Kanal A)

Pobudnik referenduma je sicer že pred mesecem dni na ustavno sodišče vložil pobudo za presojo po njegovi oceni neustavne poteze obrambnega ministrstva v času zbiranja referendumskih podpisov. Kot je pojasnil takrat, je neskladje z ustavo nastalo z dopisom ministrstva, ki je bil posredovan Sindikatu vojakov Slovenije. V slednjem so namreč napovedali, da bodo pomagali pri zbiranju referendumskih podpisov, a so aktivnosti po opozorilu ministrstva ustavili. Danes je Kovačič pojasnil, da predlaga dopolnitev te pritožbe na ustavnem sodišču.

Odlok, ki ga je v torek sprejel DZ, je sicer po Kovačičevem mnenju neustaven in nezakonit iz več razlogov. Kot je naštel, predsednik DZ Milan Brglez med drugim ni upošteval, da je bila v postopku odločanja poslancev na ustavnem sodišču že vložena prej omenjena pritožba.

Izbrani datum 24. september izpodbija tudi zato, ker se začetek referendumske kampanje, ki traja 30 dni, začne v času dopustov in parlamentarnih počitnic. "To je s stališča enakih možnosti državljanov diskriminatorno tako do pobudnikov kot udeležencev, ki bi želeli sodelovati v kampanji," je dejal. Prepričan je, da bo moral DZ, če ima na razpolago več mogočih datumov, izbrati tistega, ki je za državljane najugodnejši.

Ustavnemu sodišču Kovačič še predlaga, naj DZ naloži, da sprejme nov odlok, ali pa naj ustavno sodišče samo določi datum volitev in referenduma.

"Še nikoli v zgodovini parlamentarizma standardi demokracije in pravne države pod pritiski izvršne veje oblasti in vladne koalicije v DZ niso padli tako nizko kot v tem mandatu," je bil še oster.

Priznal je, da se boji, da nasprotniki vladnega zakona o drugem tiru na referendumu ne bodo dosegli kvoruma, saj bodo odgovorni po njegovem prepričanju "preko svojih medijev naredili propagando proti udeležbi".

Kovačič je danes še opozoril, da se podobne zgodbe kot z drugim tirom zdaj dogajajo v Braslovčah s projektom tretje razvojne osi. "Jaz bom naredil vse, da se tudi tam zadeve premaknejo, če bom lahko." Trasa, ki jo po Kovačičevih besedah deklarirajo kot razvojno super zadevo, je po njegovih besedah "pogoljufana".

(Foto: Aljoša Kravanja)

Kovačiču se je novinarski konferenci pridružil tudi Miha Jazbinšek, ki se ukvarja s skladnostjo prostorskega planiranja in izvajanja projektov z zakonodajo. Pojasnil je, da imamo v Sloveniji sprejeto prostorsko strategijo, ki ima eksplicitno in jasno tretjo razvojno os med Velenjem in štajersko avtocesto speljano do priključka Arja vas.

"To je v nacionalnih dokumentih. To pa, da pride na neko tiskovno konferenco v Braslovče župan Velenja in reče, mi v Velenju potrebujemo bližnjico v Ljubljano in se zaradi tega zgodi Šentrupert, to je pa čudno in nezaslišano," je poudaril.

V zvezi z zakonom o drugem tiru pa je Jazbinšek dejal, da bo ne glede na rezultat referenduma slej ko prej padel sam. "Ta zakon je imel opredeljena pripravljalna dela, ki to niso. Gre namreč za gradnjo dostopnih cest. Prav tako je imel določbo, da lahko z gradnjo teh cest še pred sklenitvijo koncesijske pogodbe začne družba 2TDK."

Omenjeno projektno podjetje bo sicer 14. julija na t. i. blending razpis Evropske komisije v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope oddalo prijavo, a zakon, ki podjetju podeljuje koncesijo, tedaj še ne bo v veljavi. To, da se bo na razpis prijavilo podjetje 2TDK, bi mogoče lahko zasledili v ustanovnem aktu 2TDK, a tudi tega tam ni zapisanega, je bil še jasen Jazbinšek.

Stekle so priprave na izvedbo referenduma o zakonu o drugem tiru

Državna volilna komisija (DVK) je danes sprejela rokovnik za izvedbo referenduma o zakonu o drugem tiru, potem ko je v torek DZ odločil, da se ga izvede 24. septembra. Bistvenih sprememb po besedah predsednika DVK Gašperja Frantarja ni. Aktivnosti pa se začenjajo kljub temu, da o ustreznosti datuma zdaj presoja še ustavno sodišče.

Pravila za izvedbo referenduma o zakonu o drugem tiru med Divačo in Koprom, ki bo drugi po ustavnih spremembah, ostajajo enaka kot na zadnjem zakonodajnem referendumu iz leta 2015, na katerem so volivci zavrnili novelo zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, je dejal Frantar.

(Foto: Aljoša Kravanja)

Bistvenih sprememb v rokovniku, ki so ga sprejeli na današnji seji DVK, po njegovih trditvah ni, obstajajo sicer dopolnitve, ki pa so usklajene s spremenjenim zakonom o državnozborskih volitvah.

Na seji so sprejeli tudi navodilo okrajnim volilnim komisijam za izvedbo referenduma, ki vsebuje tudi roke, pomembne za izvedbo referendumskih opravil. Vmes bodo ti roki zaradi počitnic mirovali in se nato znova nadaljevali s 1. septembrom. Težav pri delu DVK in okrajnih volilnih komisij zaradi tega Frantar ne pričakuje. Ali bo to vplivalo na vsebino referendumske kampanje, ki se po zakonu začenja 30 dni pred referendumom, pa ne ve.

Na uradni izid referenduma bo treba tako kot pri omenjenem referendumu leta 2015 znova počakati nekoliko dlje, saj bo DVK morala zaradi spremenjene ustave narediti poseben izračun. Da bi zakon padel, mu mora nasprotovati več kot petina vseh volilnih upravičencev, torej okoli 340.000 volivcev.

Volilno telo je po besedah Frantarja "živahno", zato bo kvorum težko izračunati, težavo predstavlja zlasti upoštevanje tistih, ki so umrli v času med sestavo volilnega imenika in glasovanjem, tako doma kot v tujini. Čeprav gre glede na statistiko ministrstva za notranje zadeve "na srečo" za majhne številke, je po prepričanju Frantarja to ključno, če bo izid na referendumu tesen.

Ne glede na usodo ustavne presoje o ustreznosti datuma referenduma, ki ga na ustavnem sodišču izpodbija pobudnik referenduma Vili Kovačič, mora DVK s svojim delom začeti, je dejal Frantar. Na odločitev ustavnega sodišča po njegovih besedah ne morejo čakati. Volilne okrajne komisije morajo denimo že v naslednjih dneh določati volišča, je pojasnil.

Kovačič se je današnje seje DVK tudi udeležil, na njej pa izrazil zlasti skrb, da bi bil referendum izpeljan pošteno. Člani komisije so mu pojasnili, da lahko tako kot ostali organizatorji referendumske kampanje imenuje svoje zaupnike ter mu obljubili pojasnila glede njihovih pravic in dolžnosti.

Sicer pa bodo vsa gospodinjstva tudi tokrat na dom dobila posebno brošuro, da se bodo lahko seznanila z vsebino referenduma. V javni objavi, ki jo bodo po trditvah Frantarja razposlali na 800.000 naslovov, bodo med drugim tudi opozorila in navodila ob morebitnih kršitvah.

Glasovnica bo klasična oz. standardizirana, volišča na diplomatsko konzularnih predstavništvih ostajajo enaka kot na zadnjem referendumu, prav tako finančni okviri, so še sklenili člani komisije, ki so se dogovorili tudi o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na volitvah za predsednika republike. Ti ostajajo nespremenjeni.