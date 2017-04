Minister Gašperšič o gradnji drugega tira: Davkoplačevalci bodo najmanj obremenjeni

Minister Gašperšič je drugi tir označil za naš največji mednarodno pomemben infrastrukturni projekt. (Foto: Damjan Žibert)

Poslanci na seji DZ obravnavajo predlog zakona o drugem tiru, pri čemer koalicija in opozicija ostajata vsaka na svojem bregu. Koalicijski poslanci so na seji ponovno izpostavili, da se je po desetletju študij projekt končno začel premikati, opozicija, ki je predlogu zakona že odrekla podporo, pa je uvodoma navedla vrsto odprtih vprašanj.

Poslance je naprej nagovoril minister za infrastrukturo Peter Gašperšič, ki je drugi tir označil za naš največji in mednarodno pomemben infrastrukturni projekt. Kot je poudaril, bo projekt koristil tako slovenskemu gospodarstvu kot gospodarstvu zalednih držav, ki so povezana s pristaniščem v Kopru. Nadaljevala se bosta rast in konkurenčnost Luke Koper in celotne logistične dejavnosti, je poudaril.

Način financiranja bo po besedah ministra najmanj bremenil davkoplačevalce. Proračunsko financiranje Slovenije je omejeno s kapitalskim vložkom do 200 milijonov evrov, ob čemer se je vlada odločila, da k financiranju projekta pristopi z uporabo inovativnih finančnih instrumentov, ki jih je uvedel t. i. Junkerjev naložbeni program, je še pojasnil.

V zakonu je predlagana tudi udeležba partnerskih zalednih držav. Minister je ponovil, da ima Slovenija za projekt pisma podpore Poljske, Češke, Slovaške in Madžarske. Slednja je ob pismu podpore izrazila tudi namero o kapitalskem vložku v projektno podjetje 2TDK. Poleg kapitalskih vložkov in EU sredstev je predvideno še posojilo Evropske investicijske banke.

Poslance je pozval k podpori zakonu, a si lahko vlada zeleno luč obeta samo od koalicijskih poslancev. Vse opozicijske skupine so namreč vladnemu predlogu odrekle podporo, med razlogi so izpostavile hitenje s sprejemanjem zakona ter vstop zalednih držav v projekt.

Opozicija skeptična: Ne želimo še enega projekta, kot je bil Teš 6

Stališče poslanske skupine SDS je predstavil Danijel Krivec, ki je poudaril, da je predlog nedorečen. Po njegovih besedah ga tudi ni dopustno sprejemati po nujnem postopku, saj so številna vprašanja ostala neodgovorjena. Očitno se zelo mudi z utrjevanjem poti milijardnemu projektu, čeprav obstajajo številna opozorila, da gre projekt, ki gre po poti zloglasnega Teš 6, je opozoril.

Marjana Kotnik Poropat iz DeSUS je dejala, da se projekt izgradnje drugega tira vleče kot jara kača, podobno kot mnogi drugi veliki infrastrukturni projekti v naši državi. Vse vlade in parlamentarne zasedbe so se strinjale, da drugi tir predstavlja pomemben člen v naši infrastrukturni verigi, pa vendar se ni zgodilo nič. Minister z ekipo zdaj po besedah Kotnik Poropatove dela prave korake za realizacijo projekta drugi tir.

V slednje pa niso povsem prepričani v SD, a so se odločili, da ministrstvu pri njegovi odločitvi ne bodo stali na poti. Kot je v imenu poslanske skupine SD pojasnil Jan Škoberne, je drugi tir temeljnega in ključnega pomena ne samo za ohranitev ampak tudi za nadaljnji razvoj sektorja logistike v državi.

Zakon in model sta precej daleč od tega, kar so si po besedah Škoberneta v SD želeli. Sami boljšo rešitve vidijo v partnerstvu Slovenskih železnic in Luke Koper, kar bi bilo po njihovi oceni učinkovitejše, hitrejše in cenovno bolj ugodno. Minister se je odločil za drugo pot in v SD ga pri tem ne bomo ovirali, je povedal.

Odločno pa zakonu nasprotujejo v ZL, predvsem jih moti vstop zalednih držav v projekt drugi tir. Kot je pojasnil Matej T. Vatovec bomo iz proračuna na račun projekta vsako leto namenili več milijonov evrov, dodatnih 24 milijonov bosta prispevala Dars in Luka Koper. Z vsem tem denarjem pa bodo po besedah Vatovca zagotavljali 4,5-odstotni donos na kapital, ki ga bodo Madžari vložili v projektno podjetje 2TDK. Projekt bi morala Slovenija po mnenju ZL graditi sama.

Igor Zorčič je v imenu poslanske skupine SMC izpostavil, da po več kot desetletju različnih študij danes poslanci govorijo o novem koraku na poti realizacije tako pomembnega projekta. Izpostavil je, da SMC deli mnenje vlade, da s pritegnitvijo zalednih držav projekt pridobiva značaj širšega regionalnega projekta, hkrati pa se bodo razpršila tudi tveganja.

V NSi opozarjajo na tveganje korupcije

Zakonu medtem nasprotujejo tudi v NSi. Zvonko Lah je izpostavil, da v stranki sicer podpirajo razvoj drugega tira, a ne v različici, kakršno predlaga vlada. Tudi sam je opozoril na kratko javno razpravo in sodelovanje Madžarske. Opozoril je, da imamo zaenkrat za projekt zagotovljen samo državni denar v vrednosti 200 milijonov evrov in nič drugega. Menimo, da je zato za sprejemanje zakona prezgodaj, je dodal.

Bojan Dobovšek pa je v imenu poslanske skupine nepovezanih poslancev izpostavil, da analiza stanja drugega tira kaže na prepletanje več zgodb, pri čemer je opozoril pred privatizacijo državne infrastrukture in Luke Koper. Opozoril je tudi na tveganje korupcije, pri čemer je navedel zaposlovanje v družbah, ki vodijo projekt, in zakonodajo, ki se kljub opozorilom, tudi s strani protikorupcijske komisije, sprejema po nujnem postopku.