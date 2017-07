Država mora delavcem migrantom vrniti preplačano dohodnino, v sindikatu ostri: Ministrica naj odstopi

"Delavci migranti s tem niso dobili nobenih dodatnih ali novih pravic, pač pa so bili s sodbo izključno izenačeni z ostalimi zavezanci," poudarha odvetnik Slavko Vesenjak. (Foto: POP TV)

V Sindikatu delavcev migrantov Slovenije so danes pozdravili ugodno rešeno sodbo vrhovnega sodišča v zvezi s samoprijavami delavcev migrantov pri davčni napovedi. Kot je povedal predsednik sindikata Mario Fekonja, gre za ogromen korak naprej, saj so samoprijavitelji tisti, ki so doslej prejemali odločbe z enormnimi zneski doplačil.

Vrhovno sodišče je po besedah odvetnika Slavka Vesenjaka odločilo, da morajo biti vsi davčni zavezanci obravnavani enako, kar pomeni, da morajo biti tudi delavci migranti, ki so opravili samoprijavo, upravičeni do enakih pogojev pri odmeri dohodnine, kot vsi ostali davčni zavezanci v Sloveniji.

Kot je dodal Vesenjak, bo praksa odslej povsem drugačna, ob tem pa poudaril, da delavci migranti s tem niso dobili nobenih dodatnih ali novih pravic, pač pa so bili s sodbo izključno izenačeni z ostalimi zavezanci.

"To velja tako za upoštevanje stroškov prehrane med delom in prevoza na delo, pa tudi glede olajšave za vzdrževane družinske člane. Ob tem je vrhovno sodišče tudi poudarilo, da je pri odmeri za čas pred letom 2013 treba upoštevati tudi odločbo ustavnega sodišča, ki je dala splošno olajšavo v višini okoli 7000 evrov," je dejal Vesenjak.

Njegov odvetniški kolega Davor Ozmec je ob tem dejal, da sodba za samoprijavitelje, katerih postopki so še v teku, pomeni, da bodo morali pristojni organi slediti odločitvi sodišča in delavcem migrantom vrniti preveč plačano dohodnino, pri čemer bodo odločali od primera do primera, zato plačila ne morejo pričakovati čez noč.

Po drugi strani pa sodba ne bi imela vpliva na vse tiste, ki so na dolgotrajni poti iskanja pravice obupali in so njihovi postopki že pravnomočno zaključeni. V teh primerih jih pravna pot več ne more rešiti, pač pa morda le kakšna politična gesta države. "Pričakujemo pa, da bo ta sodba mejnik pri političnem razumevanju položaja delavcev migrantov," je dejal Ozmec.

Finančno ministrico pozvali, naj odstopi s položaja

Donedavni prvi mož sindikata Martin Ivec je bil danes oster do finančne ministrice Mateje Vraničar Erman, saj po njegovem do tega ne bi prišlo, če bi ta še v času, ko je bila državna sekretarka, na sestankih prisluhnila argumentom sindikata. Takrat so ministrstvo pozivali, naj, če želijo počakati na odločitev vrhovnega sodišča, vsaj zaustavijo postopke in izvršbe dokler se ne razjasni, kdo ima prav.

"Ministrico zato pozivamo, da sprejme odgovornost za svoje odločitve in odstopi s položaja, saj je še lani trdila, da na finančnem ministrstvu delajo v skladu z zakonodajo, ko delavcem migrantom ne upoštevajo olajšav. Več sto družin je bilo zaradi neposluha na robu finančnega zloma in se jim je življenje spremenilo v boj za preživetje," je dejal Ivec.

Kljub dobljeni bitki pa v sindikatu opozarjajo, da je še vedno veliko nerešenih težav in neskladij ter nepravičnega in neenakopravnega obravnavanja delavcev migrantov, zato njihov boj še zdaleč ni končan. Odprta so še številna vprašanja, od neenakopravne obravnave potnih stroškov, obdavčevanje dohodkov, ki so v tujini neobdavčeni ali minimalno obdavčeni, do olajšav pri jubilejnih nagradah in podobno.

Pogajanja s finančnim ministrstvom so v zadnjem času po besedah Fekonje bolj ali manj zamrla, zadnje srečanje z državnim sekretarjem Tilenom Božičem pa je bilo, kot je dejal, zelo nekonstruktivno. "Videlo se je, da z njihove strani ni nobenega interesa. Na naša vprašanja nismo prejeli odgovorov. Sam sem mnenja, da v Ljubljano sploh ne bi več hodili, če nam ne bodo ponudili konkretnih rešitev," je še dodal Fekonja.