Država toži Strojanove. Kontejnerje postavili na zemljiščih, ki so ekološko zaščitena

Romska družina Strojan, ki se je pred desetimi leti zaradi upora krajanov izselila iz Ambrusa, ima težave tudi v novem bivališču, v Rojah v Ljubljani. Država jih toži, ker so poleg zidanega objekta postavili kontejnerje, in to na zemljiščih, ki niso njihova in so ekološko zaščitena. Strojanovi so ogorčeni. Kot pravijo, je hiša premajhna za vse, zato kontejnerjev ne bodo umaknili.