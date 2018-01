Parlament zavrnil predlog ustavne obtožbe zoper Mira Cerarja, ki so ga vložili poslanci SDS

Državni zbor (DZ) je danes na izredni seji z 18 glasovi za in 52 proti zavrnil predlog ustavne obtožbe zoper premierja Mira Cerarja, ki so ga zaradi očitkov o zlorabi položaja v primeru sirskega begunca Ahmada Šamija vložili poslanci SDS. Ti so tudi edini podprli predlog.

(Foto: Twitter/Miro Cerar)

Da bi bil predlog ustavne obtožbe sprejet, bi morala zanj glasovati večina vseh poslancev. Po današnjem glasovanju je tako postopek ustavljen.

Če pa bi bil predlog v DZ izglasovan, bi ustavno sodišče ugotavljalo odgovornost predsednika vlade. Če bi pri tem ugotovilo kršitev ustave ali hujšo kršitev zakona, bi lahko tudi odločilo, da mu preneha funkcija.

SDS se je pri obrazložitvi predloga skliceval na Cerarjevo nezakonito ravnanje

Branko Grims, poslanec SDS, je v obrazložitvi predloga ustavne obtožbe poudaril, da je Šami v Slovenijo vstopil ilegalno ter zoper odločbo ministrstva za notranje zadeve. Vse sodne instance so dale prav ministrstvu in Šami je v celoti izgubil, je opozoril Grims.

Ko je odločba ministrstva, da je treba Šamija premestiti na Hrvaško, postala pravnomočna, je imel Cerar po njegovih besedah samo eno možnost: zahtevati bi moral, da se brezpogojno spoštuje pravnomočno odločbo. "Zgodilo pa se je popolnoma drugače," je opozoril Grims in spomnil na Cerarjev predlog za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje Šamiju. Postopek njegove deportacije pa je bil s Cerarjevo intervencijo ustavljen, je dodal.

S tem je predsednik vlade nedvomno prekoračil svoja pooblastila. "Zakaj je to storil? V želji ugajati, spregledal pa je, da igre ne vodi on, ampak SD, ki se poskuša prikazati kot rešitelj problemov aktualne vlade," je prepričan Grims. Od predsednika vlade se po njegovih besedah pričakuje, da bo ohranil razsodnost in dosledno izvrševal zakon, ne pa da naseda političnim igram, je dodal.

Znova je poudaril, da je bilo Cerarjevo ravnanje popolnoma nezakonito, poleg tega pa izpolnjuje vse kriterije kaznivega dejanja. Hkrati pa je tudi skrajno neetično, je izpostavil Grims.

Po besedah Grimsa poslanci danes odločajo, ali smo pred zakonom vsi enaki ali pa z zavestno kršitvijo zakonov dajemo prednost tujcem pred lastnimi državljani. (Foto: Dare Čekeliš)

Vlada je namreč najprej dolžna poskrbeti za lastne državljane, ne pa da daje prednost tujcem in pri tem dovoli, da zanje veljajo drugačna pravila. To je po Grimsovih besedah očitno protiustavno in presega meje zakonitega.

Po njegovih besedah poslanci danes odločajo, ali smo pred zakonom vsi enaki ali pa z zavestno kršitvijo zakonov dajemo prednost tujcem pred lastnimi državljani. Kot je dodal, pri tem ne gre za vprašanje Ahmada Šamija, temveč za vprašanje, ali v Sloveniji zakon velja za vse enako.

Poslanka SDS Eva Irgl je zavrnila očitke, da so v SDS ustavno obtožbo vložili zaradi "politikantskih manevrov", pač pa so jo vložili zaradi nespoštovanja prava, kršenja ustave in zakonodaje ter prekoračitve pooblastil predsednika vlade. Primer Šami je namreč po njenih besedah povsem jasen in pravno zavezujoč, Cerar pa je s posegom vanj storil kaznivo dejanje. Premierju je očitala tudi dvojna merila in nepravično ravnanje, tudi v odnosu do drugih migrantov.

Cerar predlog ocenil za "politikantski manever SDS in Janeza Janše"

"Veseli me, da sem danes z argumenti zelo jasno pokazal, da je bila ustavna obtožba povsem neutemeljena in da sem dobil skoraj popolno podporo v DZ," je po seji v izjavi novinarjem dejal Cerar. Ocenil je, da za ustavno obtožbo ni bilo razloga in da je bil ta institut ustavne demokracije zlorabljen. Kot je še dejal, je to šola, iz katere bi se morali tudi predlagatelji nekaj naučiti.

Cerar je očitke sicer zavrnil že pred sejo, predlog pa ocenil kot nov politikantski manever SDS in predsednika te stranke Janeza Janše, s katerim da želita dodatno ovirati delo vlade.

V odgovoru na predlog ustavne odločbe pa je na današnji seji zatrdil, da tako v primeru Šamija kot v nobenem drugem primeru ni prekršil ustave in zakonov.

Po njegovem mnenju gre pri ustavni obtožbi za kriminalizacijo političnih odločitev. Poslance je pozval, naj "z zavrnitvijo neutemeljene ustavne obtožbe zavrnejo tudi politiko, ki s takimi obtožbami degradira slovensko politično prizorišče".

Cerar je zavrnil vse točke ustavne obtožbe, ki so jo proti njemu vložili poslanci SDS. Kot je dejal, se je skladno z zaprisego za predsednika vlade in v okviru ustavnega reda, katerega del je tudi naše in mednarodno pravo človekovih pravic, odločil za pobudo, da bi vlada odločala o izdaji dovoljenja za začasno prebivanje Šamiju.

K tej pobudi ga, kot trdi, ni vodil le človekoljubni vidik, ampak tudi zelo trezen premislek o interesu Slovenije. "Ocenil sem torej, da je takšen predlog primeren, pravno nesporen in pravičen. Zanj zato še danes sprejemam vso politično odgovornost - očitke v zvezi z njegovo protiustavnostjo in nezakonitostjo pa v celoti zavračam, saj nikoli nisem in tudi ne bom posegal v postopke avtonomnih in neodvisnih državnih organov," je dejal.

Premier je opozoril, da kar je za "predlagatelje v tem primeru kršitev ustave in zakonov, zloraba pravic in pooblastil oziroma celo kaznivo dejanje, je zame pravno dopustno prizadevanje za uresničevanje človekovega dostojanstva, tudi v kontekstu javnega interesa".