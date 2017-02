Državnotožilski svet DZ za generalnega državnega tožilca predlaga Draga Šketo

Generalnemu državnemu tožilcu Zvonku Fišerju mandat poteče maja letos. Državnotožilski svet je za njegovega naslednika predlagal Draga Šketo. (Foto: POP TV)

Državnotožilski svet je državnemu zboru v imenovanje za generalnega državnega tožilca predlagal mariborskega prvega tožilca Draga Šketo.

Kot so v današnjem sporočilu za javnost pojasnili v Državnotožilskem svetu, je pri oblikovanju njihovega predloga pretehtala vsebina strateškega programa dela državnega tožilstva, ki ga ocenjujejo kot realnega in v interesu krepitve pravne države in institucije državnega tožilstva. Prepričale so jih tudi "utemeljena in pričakovana vizija ter dosedanje izkušnje kandidata z veliko osebno in strokovno integriteto, ki izpolnjuje vse pogoje za vodenje državnega tožilstva".

"Predlagani kandidat s svojo vizijo presega samo delo državnega tožilstva kot takega in ga aktivno umešča v širša družbena prizadevanja za boj proti kriminaliteti," so zapisali v Državnotožilskem svetu.

Kot so pojasnili, jih je Šketa prepričal s svojim strateškim programom dela državnega tožilstva, ki je "premišljen, dovolj ambiciozen in uresničljiv ter celovit in konkreten na elementih politike kazenskega pregona, ki jih tako vlada kot tudi Državnotožilski svet ocenjujeta kot prioritetne", pa tudi s svojo predstavitvijo ter z rezultati svojega dosedanjega dela.

"Predstavil se je kot kompetenten, samozavesten, artikuliran, visoko motiviran in zanesljiv kandidat, ki dobro pozna delo državnega tožilca in državnega tožilstva ter tudi sodišča, policije in ostalih institucij, s katerimi sodeluje državno tožilstvo," so še navedli.

Vizija in ambiciozni program

S svojo vizijo in ambicioznim programom kratkoročnih in dolgoročnih sprememb bo po mnenju Državnotožilskega sveta v državnotožilsko organizacijo prinesel dobrodošle spremembe in izboljšave, kar bo posledično še dodatno dvignilo raven kakovosti delovanja državnega tožilstva in ga odprlo navzven, kjer je to treba, z namenom doseganja večjega zaupanja javnosti v delo državnega tožilstva kot celote, zaradi povečanja transparentnosti dela v največjem možnem obsegu, ter ga umestilo na zemljevid aktivnih gradnikov širšega družbenega prizadevanja v boju zoper kriminaliteto.

Na razpis za generalnega državnega tožilca, objavljen 14. oktobra lani, sta se prijavila vodja Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru Šketa in vodja Okrožnega državnega tožilstva v Krškem Robert Renier. Vlada je 12. januarja letos sporočila, da pri izboru daje prednost Šketi. Državnotožilski svet je svojo odločitev sprejel že 20. januarja, a jo je skladno z zakonom najprej poslal obema kandidatoma, ki sta imela možnost podati še svoje pripombe. Za tem je svet oblikoval svoj dokončni predlog in ga danes tudi poslal v DZ.