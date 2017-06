Državo ogoljufala za 128.000 evrov. Denar namenila za plače delavcev

Kriminalistična preiskava je razkrila, da sta osumljenca v letih 2011 in 2012 na podlagi posojilnih pogodb preusmerila denarna sredstva družbe z blokiranim transakcijskim računom v višini 128.000 evrov, kot vračila posojil na račun drugega podjetja. Sredstva so bila nato porabljena za izplačilo neto plač zaposlenim pri omenjeni družbi z blokiranim računom, ki je tudi davčna dolžnica. S preusmeritvijo sta osumljenca onemogočila plačilo obveznosti državi, upnikom v izvršilnem in tistim v stečajnem postopku, ki so imeli za več kot 550.000 evrov prijavljenih terjatev.

43-letnik je osumljen še več kaznivih dejanj kršitev temeljnih pravic delavcev, saj od marca 2012 do februarja 2013 zavestno ni ravnal po predpisih o plačilu prispevkov in davkov iz izplačanih plač delavcem.

Na podlagi opravljene finančne preiskave je bila na Okrožno državno tožilstvo podana pobuda za začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi, so še sporočili iz PU Novo mesto.