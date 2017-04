DUTB z ignoranco do naplahtanih podizvajalcev postavlja pod vprašaj tudi prodajo NLB?

Če bodo podizvajalci nekdanjega gradbenega podjetja Grosuplje uresničili napovedano in tožili slabo banko – s tem pa državo – bo to pomenilo tudi popolno ustavitev prodaje 166 stanovanj v koprski soseski Markovec, morda bo do tega prišlo celo v Celovških dvorih. In to vse le zato, ker slaba banka ne ve ali ne zna rešiti primerov malih slovenskih podjetnikov.