Dva tedna po razglasitvi sodbe arbitražnega sodišča Cerar in Plenković iz oči v oči

Cerar želi govoriti o implementaciji sodbe. (Foto: AP)

Dva tedna po razglasitvi sodbe arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško se bosta danes v Ljubljani prvič soočila predsednika obeh vlad Miro Cerar in Andrej Plenković. Medtem ko je Cerar napovedal pogovore o implementaciji arbitražne sodbe, se želi Plenković pogovarjati o odprtih vprašanjih med državama.

Arbitražno sodišče je konec junija v Haagu objavilo dolgo pričakovano razsodbo in določilo mejo med Slovenijo in Hrvaško na kopnem in morju. Slovenija je zagotovila, da bo odločitev spoštovala in implementirala. Hrvaška po drugi strani razsodbe ne priznava, češ da je izstopila iz procesa arbitraže, ki da je bil zaradi prisluškovalne afere "nepovratno kompromitiran in kontaminiran".

A sodbe Plenković ne priznava. (Foto: AP)

Slovenski premier je dejal, da bo na srečanju s hrvaškim kolegom jasno zastopal stališče, da je treba implementirati arbitražno odločbo, ki je Sloveniji med drugim dodelila štiri petine Piranskega zaliva in preko t. i. območja stika določila njen teritorialni stik z odprtim morjem.

Medtem ko se Slovenija že pripravlja na implementacijo arbitražne odločitve, je hrvaški premier ponovil, da bo v Ljubljani vztrajal pri znanih hrvaških stališčih, ki temeljijo na odločitvi hrvaškega sabora iz leta 2015 o izstopu Hrvaške iz arbitražnega postopka zaradi "protipravnih potez slovenske strani".

Obe strani poudarjata pomen prvega srečanja na premierski ravni po objavi arbitražne sodbe, a hkrati opozarjata pred prevelikimi pričakovanji. "Gre za prvi tovrstni razgovor, do katerega je treba imeti razumevanje, da verjetno še ne bo prinesel nekaterih jasnih odločitev ali rešitev," je dejal Cerar in hkrati dodal, da je pomembno, da se dialog začne.

Premierja bosta dialog začela v Vili Podrožnik, kjer se bosta pogovorila na štiri oči, v primeru lepega vremena bosta pogovor opravila kar v parku. Pogovore bosta nadaljevala ob delovnem kosilu, novinarje pa bosta nagovorila v predsedniški palači.