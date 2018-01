Ali dve leti po 'medeni aferi' zaupamo slovenskemu medu?

Med je zelo priljubljeno živilo, približno kilogram in pol ga vsak prebivalec Slovenije poje na leto. (Foto: Thinkstock)

Ko je leta 2015 odjeknila t. i. "medena afera", so inšpektorji ostanke strupov našli v satju. Šlo je za palčke, ki so jih čebelarji kupovali, misleč da jim prodajajo naraven pripravek, v resnici pa so palčke vsebovale tudi fitofarmacevtska sredstva, ki so pri nas že desetletja prepovedana. Takrat se je prodaja medu v Sloveniji zmanjšala kar za polovico, nekateri čebelarji so bili celo ob ves zaslužek. Potrošniki so takrat izgubili zaupanje v slovenski med.

Danes, dobri dve leti po aferi, v anketi naključno mimoidoči na ulici pravijo, da slovenskemu medu spet zaupajo. In kakšno je realno stanje? Po aferi so inšpektorji Inšpekcije za varno hrano še okrepili preglede pri čebelarjih in preglede medu. Zaznali so posamezne uporabe neregistriranih veterinarskih zdravil, a česa podobnega kot pred dvema letoma niso odkrili. Vseh nadzorov, pri čebelarjih in s trgovskih polic, je na leto od 150 do 200. In ob vseh teh pregledih lani v celem letu "nismo našli neskladnega medu", pravi direktorica Inšpekcije za varno hrano. Ves med, ki so ga analizirali pri čebelarjih, je bil torej varen.