Efsa: Živila v EU za potrošnike ne predstavljajo tveganja. Okoljevarstveniki vseeno zaskrbljeni

V EU uživamo večinoma varno hrano, kaže poročilo Evropske agencije za varnost hrane. (Foto: Thinkstock)

Letno poročilo Evropske agencije za varnost hrane (Efsa) razkriva, da v EU večinoma uživamo hrano, ki ne predstavlja pravega tveganja za zdravje. V okoljevarstveni organizaciji Greenpeace so zaradi rezultatov zaskrbljeni.

Države EU, Islandija in Norveška so leta 2015 pregledale 84.341 vzorcev hrane, med drugim jajčevce, banane, brokoli, deviško olivno olje, pomarančni sok, grah, sladko papriko, namizno grozdje, žito, maslo in jajca.

Vzorci so bili testirani na prisotnost 774 pesticidov, pri čemer je bil en vzorec v povprečju testiran na 220 pesticidov. Izkazalo se je, da je ustreznih 97 odstotkov živil.

Z zakonodajo predpisane količine pesticidov so bile presežene v 1,7 odstotka preverjenih vzorcih, kar pomeni, da se je količina neustreznih živil leta 2015 glede na predhodno leto povečala za 0,1 odstotka. Upoštevajoč le organsko hrano je bilo ustreznih 99,3 odstotka vzorcev.

Okoljevarstvena organizacija Greenpeace je v odzivu na poročilo opozorila, da to znova ni prineslo ocene kombiniranih učinkov pesticidov na človeško telo. Kot so izpostavili, je Efsina interpretacija preveč optimistična.

Paul Johnston iz organizacije je dejal, da mnogo vzorcev vsebuje več kot en pesticid in da je to razlog za zaskrbljenost. Hkrati gre po njegovih besedah za znamenje, da trenutna pravila na tem področju ljudi ne ščitijo dovolj. "Vsi smo prej kot posameznim substancam izpostavljeni koktejlu pesticidov, o toksičnosti mešanic pa še vedno ni dovolj znanja," je sklenil.