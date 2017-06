Ekipa strokovnjakov na vrtove Vrhničanov. Tedne prepozno?

Prebivalce Vrhnike in okolice je tri tedne po požaru v Kemisu začela obiskovati tričlanska mobilna enota strokovnjakov, ki jo sestavljajo predstavniki inštituta za javno zdravje, agencije za okolje in uprave za varno hrano. Vzeli so vzorce zemlje, solate in bezga. Domačini so zadovoljni, a se hkrati sprašujejo, kaj bodo rezultati več kot mesec po požaru in večkratnem deževju sploh pokazali.