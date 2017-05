Eko Resort pod Veliko planino črna gradnja, idilične hišice morajo odstraniti do 6. avgusta

Matjaž Zorman je pod Veliko planino brez gradbenega dovoljenja postavil Eko Resort, zato so inšpektorji naročili rušenje. Takšna črna gradnja tam nima kaj iskati, so si enotni. A lastnik trdi, da je gradnja legalna, saj za mobilne objekte ne potrebuje dovoljenja. Inšpekcija se ne strinja - do 6. avgusta mora Zorman vse hiške odstraniti na lastne stroške.