Eko sklad 69 občinam dodelil subvencije za polnilnice za električna vozila

V 69 občinah bodo postavili 140 polnilnic za električna vozila. (Foto: Thinkstock)

Eko sklad bo v letošnjem letu dodelil subvencije za postavitev 140 polnilnic za električna vozila v 69 občinah z zavarovanimi in Natura 2000 območji.

Razpis za nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila je bil namenjen zagotavljanju dolgoročne trajnostne mobilnosti v Sloveniji. ''Namen Eko sklada, ki je poziv pripravil v sodelovanju s Sektorjem za ohranjanje narave Ministrstva za okolje in prostor, je prispevati k zagotovitvi primerne infrastrukture za polnjenje električnih vozil na ključnih strateških mestih, kot so zavarovana območja narave in območja Natura 2000 z močnim gospodarskim (turističnim) potencialom,'' so sporočili z Eko sklada.

Preko javnega poziva so lahko občine pridobile pravico do subvencij za nakup novih AC in/ali DC polnilnih postaj, in sicer v višini do 100 odstotkov vrednosti cene za posamezno polnilno postajo, ki ne vključuje DDV. Skupaj bo tako 69 občinam preko javnega poziva dodeljenih skoraj 0,5 milijona evrov sredstev iz Sklada za podnebne spremembe, so pojasnili.

Občine lahko storitev polnjenja zaračunavajo, saj so z vzdrževanjem polnilnice in polnjenjem povezani tudi določeni stroški. Je pa to prepuščeno odločitvi občine, so še pojasnili na Eko skladu.

Razložili so, da bo predvidoma postavljenih 109 AC in 31 DC polnilnih postaj, pri čemer bodo občine na vseh lokacijah zagotovile tudi po dve parkirni mesti za polnjenje vozil na polnilnico ter ustrezne talne označbe in prometne znake. Na AC postajah bo dodatna šuko vtičnica omogočala tudi polnjenje električnih koles, ne le električnih avtomobilov. Vse polnilnice bodo predvidoma vzpostavljene do konca letošnjega leta.

In katere občine so dobile sredstva?

Odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude za nakup polnilnih postaj za električna vozila so prejele naslednje občine: Bohinj, Cankova, Cerkno, Dobje, Dolenjske Toplice, Grosuplje, Hajdina, Hoče-Slivnica, Hodoš, Ivančna Gorica, Kamnik, Kidričevo, Kočevje, Komen, Komenda, Koper, Kostanjevica na Krki, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Loški Potok, Markovci, Miren-Kostanjevica, Mirna Peč, Mislinja, Murska Sobota, Naklo, Nazarje, Piran, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Postojna, Preddvor, Ptuj, Rače-Fram, Radlje ob Dravi, Radovljica, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Solčava, Središče ob Dravi, Starše, Šalovci, Šenčur, Šentilj, Šentjur, Škocjan, Škofljica, Šmarje pri Jelšah, Šmarješke Toplice, Šoštanj, Tabor, Trebnje, Trzin, Tržič, Vitanje, Vojnik, Vuzenica, Zavrč, Zreče, Žalec in Žužemberk.