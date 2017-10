Eko srebrna hiša - Slikoviti razgledi, bližina narave in mesta

Fotogalerija (15)





























Ekološko osveščeni ljubitelji urbanega življenja so navdušeni nad svetlimi in zračnimi stanovanji z dih jemajočimi razgledi, saj imajo stanovanja izjemno velike steklene površine, ki dajejo občutek svobode in prostorne terase, ki nudijo pravo zavetje za prijeten počitek ali druženja.

(Foto: Milan Tomažin)

Prednosti Eko srebrne hiše:

- Razkošna 4 in 5 sobna stanovanja ter dvonadstropna stanovanja.

- Pasivni ovoj

- Naravni materiali

- Zmanjšanje hrupa na minimum

- Shranjevanje vode

- Polnilna mesta za električna vozila

- Fotonapetostna mikro elektrarna

- Več funkcijska zelena streha

- Nadzorovano prezračevanje

- Inteligentni kontrolni center

- Centralni nadzorni sistem

- Biometrično senzorsko odpiranje vrat

- Zdravo bivanje, ugodje in vrhunsko udobje

Eko srebrna hiša,se nahaja za Bežigradom, odlikujejo jo odlične prometne povezave, tako nudi hiter izvoz na severno obvoznico ali pa lahek dostop do mestnega središča, saj je v neposredni bližini tudi javni potniški promet z avtobusnimi postajališči le nekaj korakov od hiše. V stavbi so uporabljeni materiali evropskih standardov z vsemi potrebnimi certifikati. Izvedene so bile tudi meritve energijske učinkovitosti, ki jo kontrolira EU v sklopu projekta EE – Highrise in po pravilniku o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb objekt spada v najučinkovitejši energetski razred A1 (8kwh/m2a). Ekološki materiali skupaj z vgrajenimi sistemi omogočajo racionalno rabo energije in zdravo bivalno okolje, z zmanjšanim ogljičnim odtisom. Zato zaradi vsega naštetega Eko srebrna hiša lastnikom stanovanj poleg nizkih stroškov bivanja omogoča tudi ugodno investicijo in zaslužek pri morebitni kasnejši prodaji stanovanja.

(Foto: Milan Tomažin)

Energijska varčnost objekta je dokazana tudi z računi, ki jih prejmejo stanovalci. Primer si oglejte v primerjalni razpredelnici stroškov za stanovanjsko enoto tri članske družine.

(Foto: Milan Tomažin)

To je še en dokaz, da značaj Eko srebrne hiše temelji na energetsko varčni zasnovi. Zaradi vseh naštetih prednosti bo bivanje v Eko srebrni hiši zadovoljilo različne strokovne profile ljudi kot tudi raznovrstne družine in aktivne posameznike.

Oglasite se v Eko srebrni hiši na Dunajski 144 v Ljubljani v prodajni pisarni in se prepričajte o naših bivanjskih prednostih ali pa se prijavite na ogled stanovanj. Info/prodaja; prodaja@akropola.si. , Špela Nosan 041 686 965, Gregor Kruhar Pegam 040 666 633

Več na: www.ekosrebrnahisa.si

041 686 965, ga. Špela Nosan, prodaja

ali

040 666 633, g. Gregor Kruhar Pegam, prodaja

prodaja@akropola.si

F : EkosrebrnahisaLjubljana

EKO SREBRNA HIŠA d.o.o. prodaja lastno nepremičnino.

Vsa stanovanja in vse certifikate si lahko pogledate na naših spletnih straneh:

www.ekosrebrnahisa,si

www.ee-highrise.eu