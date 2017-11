Podjetju Ekosistemi odvzeli okoljevarstveno dovoljenje

Po obsežnem požaru julija letos v podjetju Ekosistemi v Zalogu pri Novem mestu je Agencija za okolje (Arso) danes sporočila, da je odvzela okoljevarstveno dovoljenje podjetju, ker ni izvršilo inšpekcijske odločbe izdane 18. julija letos. Ta odločba je od podjetja zahtevala, da mora v obratu v Zalogu pri Novem mestu vse odpadke pred obdelavo in mešanjem v trdno gorivo skladiščiti na utrjenih in pokritih prostorih. Ker tega niso zagotovili, je agencija podala zahtevo za odvzem okoljevarstvenega dovoljenja, ki je bilo podjetju izdano 5. junija 2007, spremenjeno pa 17. februarja 2012.

Podjetje se na odvzem dovoljenja lahko pritoži

Arso je odločbo izdal 27. oktobra letos, v podjetju Ekosistemi pa so jo prevzeli danes. Odvzem okoljevarstvenega dovoljenja učinkuje od dneva dokončnosti te odločbe, so pojasnili na Arsu, to pa pomeni, da odločba še ni dokončna, saj ima podjetje možnost pritožbe na odvzem dovoljenja.

Zagorelo dva dni po izdani odločbi

Žalostno je, da je bil redni inšpekcijski nadzor v obratu v Zalogu opravljen 22. junija letos, v okviru tega nadzora pa je inšpektor odkril nekaj nepravilnosti. Odločba, s katero so zahtevali odpravo teh nepravilnosti, je bila podjetju izdana 18. julija, dva dni pozneje pa je v podjetju zagorelo.

Posnetki obsežnega požara v Zalogu pri Novem mestu. Zagorelo je dva dni po izdani odločbi, s katero inšpekcija ugotavlja, da podjetje vsaj polovico nenevarnih odpadkov neustrezno skladišči. (Foto: Bralec)

Nov rok za sanacijo deponije

Arso je z namenom, da se preprečijo škodljivi vplivi na okolje in nastanek okoljske škode, odločil še, da mora družba Ekosistemi za vse odpadke, ki jih ima v posesti na območju naprav, v 60 dneh od dokončnosti te odločbe zagotoviti njihovo obdelavo.

Ovadili odgovorno osebo

Konec oktobra so novomeški kriminalisti zaradi julijskega obsežnega požara ovadili odgovorno osebo podjetja, in sicer zaradi povzročitve splošne nevarnosti. Preiskava sicer še ni končana, zato bi lahko v kratkem padla še kakšna ovadba. Kriminalisti namreč še vedno preiskujejo okoliščine kaznivih dejanj obremenjevanja in uničenja okolja in kaznivih dejanj kazenskega zakonika zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva.

Okoljevarstveniki pa so opozorili, da še vedno ni stekla predvidena sanacija deponije, saj nevarni odpadki še naprej ležijo na komunalno neurejeni deponiji.

Sanacija deponije kljub obljubam številnih politikov še vedno ni sanirana. (Foto: POP TV)

Zagorelo 20. julija, obljubljene sanacije pa ni od nikoder

Na območju podružnice podjetja Ekosistemi v Zalogu pri Straži, ki se ukvarja s proizvodnjo vseh vrst lesnega goriva in proizvodnjo trdnih goriv iz nenevarnih odpadkov, je sicer zagorelo v četrtek, 20. julija. Gasilci so požar uspeli omejiti šele v večernih urah, do nedelje zvečer pa so ga v glavnem pogasili. Med požarom so več vaščanov zaradi gostega dima in možne prisotnosti drugih nevarnih plinov za približno 24 ur evakuirali, gost dim pa so občutili prebivalci tako Novomeške kotline kot Šentjernejskega polja in Bele krajine.