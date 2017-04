Slovo zelene napotnice, zdaj bomo 'operirali' s 13-mestnimi številkami

Elektronska in papirnata napotnica sta odslej izenačeni. (Foto: Kanal A)

Storitev pokriva postopka napotovanja in naročanja na zdravstvene storitve na sekundarni in terciarni ravni z napotnico, ne pa tudi za osebnega zdravnika. Konec marca je prispela že milijonta elektronska napotnica.

Zelene napotnice boste pri zdravniku od danes naprej dobivali le izjemoma, saj sta po novem papirnata in elektronska napotnica izenačeni. To pa ne pomeni, da se bo odslej mogoče naročati le elektronsko, še naprej bo namreč mogoče tudi naročanje po telefonu in osebno pri zdravniku.

"Od danes naprej z eNapotnico pacientom ne več treba pošiljati papirnatih zelenih obrazcev, da se bodo naročili k zdravniku specialistu. Naročili se bodo lahko sami in tam, kjer bodo izbrali," je dejala ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc. Poudarila je tudi, da bo še vedno mogoče naročanje tako kot doslej, osebno ali po telefonu ali prek posebne brezplačne telefonske številke. Zdravstveni domovi oz. ambulante bodo lahko organizirali informacijske točke za pomoč, zdravniki in medicinske sestre pa bodo pomagali tistim, ki sami naročanja ne bodo zmogli.

Bolniki se lahko zaenkrat elektronsko naročijo na 190 storitev – gre za preglede in diagnostiko, ne pa tudi za operacije. Te bodo v storitev eNaročanje morda vključili do konca letošnjega leta.



Kako pacienta naročijo pri izvajalcu?



Pacienta lahko naroči zdravnik, medicinska sestra ali pa lahko JZZ organizira info točko za naročanje.



Kako se pacient naroči sam?



Vsi pacienti dobijo, če potrebujejo zdravnika specialista, potrdilo o izdani eNapotnici, kjer je navedena 13-mestna številka napotnice. S to številko ali s kvalificiranim digitalnim potrdilom preko portala zVem se pacient naroči na zdravstveno storitev. Pacient se lahko v vsakem primeru naroči na enega od sedaj obstoječih načinov, to je telefonsko ali osebno. Dodatno je na voljo tudi naročanje preko klicnega centra eZdravje na 080 24 45.



Obveščanje pacienta



Pacient 14 dni prej in 3 dni pred terminom (če je podal svoje kontaktne podatke) dobi opomnik glede prihajajočega termina.



Termini naročanja



Izvajalec zdravstvene dejavnosti se v tem trenutku sam odloča, ali bo omogočal naročanje na točne termine (datum in ura) ali v čakalno vrsto (kjer pacient dobi samo okvirni termin, o točnem pa ga obvestijo kasneje s strani izvajalca zdravstvene dejavnosti)



Čakalne dobe



podatke o čakalnih dobah (prvi pričakovani prosti termin) zbirajo za 1123 storitev (torej za vse, za katere lahko dobiš napotnico).Zbiranje podatkov za čakalne dobe je od 1. aprila 2017 predvideno samo preko sistema eNaročanje, kar pomeni, da bodo podatki iz eNaročanja edini vir podatkov o čakalnih dobah.

Podatki so zbrani neposredno iz informacijskih sistemov in ne več s sporočanjem kot doslej. Najdete jih na cakalnedobe.ezdrav.si.



Ko je elektronska napotnica izdana, se lahko bolnik prek portala zVem sam naroči na pregled. Tukaj si preberite navodila, kako. Lahko pa ga naroči tudi medicinska sestra ali zdravnik. Ko se bo izbran datum bližal, bo pacient obveščen. Termin bo enostavno spremeniti ali odpovedati.

Elektronsko naročanje bo omogočilo tudi možnost pregleda prvih prostih terminov ali okvirnih terminov pri vseh izvajalcih na enem mestu. Točnost podatkov – zaenkrat močno prevladujejo podatki o okvirnih terminih – je odgovornost izvajalcev.

Storitev eNaročanje vsakemu uporabniku spleta in ne le bolniku z napotnico omogoča spremljanje podatkov o čakalnih dobah za 1132 storitev. Podatki se tako po novem zbirajo za bistveno več storitev neposredno iz informacijskih sistemov izvajalcev, stari pa so največ dve uri in se sproti osvežujejo.