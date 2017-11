Ena velika družina: Koga vse so zaposlili SDS-ovi evroposlanci?

Pri SDS-ovi evroposlanki Patriciji Šulin v Bruslju so že pred časom zaposlil Žana Janšo, sin Janeza Janše. Pri njihovi drugi evroposlanki, Romani Tomc, so do evropskega denarja prišli še Jon Petek, sin odgovornega urednika Nove 24 tv Mira Petka in pa podjetje Andreja Jeraja, brata nekdanje poslanke in generalne sekretarke SDS Alenke Jeraj. Drugi evroposlanci ob tem opozarjajo, da je to najmanj etično sporno.