Enake pravice in dolžnosti tudi za istospolne pare: prva poroka lezbičnega para v Sloveniji

Iz 24UR ZVEČER: Martina Vuk in Jure Poglajen o pravicah in dolžnostih

Vsekakor je današnja sobota nekaj posebnega, če že ne zaradi drugega, ker smo končno dočakali prvo poroko lezbičnega para iz Maribora. Ksenija Klampfer, načelnica Upravne enote Maribor, je za 24UR ZVEČER dejala, da so na to posebej ponosni, namreč menimo, da so te poroke pomemben korak tudi k enakopravni in vključujoči družbi.

S 24. februarjem letos je namreč začel veljati zakon o partnerski zvezi, ki istospolnim parom omogoča, da sklenejo partnersko zvezo enako svečano kot zakonsko zvezo. Z izjemo posvojitev in oploditve z biomedicinsko pomočjo prinaša enake pravice in dolžnosti kot zakoncema različnega spola. Nekakšen kompromis "poroka-da, otroci ne", bi lahko rekli, po tem, ko je večina Slovencev na referendumu o popolni izenačitvi istospolnih in raznospolnih parov glasovala proti.

Predsednik Društva informacijski center Legebitra Simon Maljevac je ob tem poudaril, da je zakon ''vsekakor premik v pravo smer in velik korak k večji enakopravnosti istospolnih parov in družin, vendar pa, žal, še vedno ustvarja razlikovanje med partnerskimi zvezami in zakonskimi zvezami''.