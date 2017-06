Eni na dopust brez otrok, drugi s hišnim ljubljenčkom, celo kuščarji in dihurji

Pred 15 leti je bilo v nekaterih družbah bogokletno, če si rekel, da otroci niso dobrodošli, pripoveduje Katja Roš, lastnica turističnih hiš Nebesa v Posočju. Danes so hoteli za odrasle v svetu trend. Vedno več ljudi pa želi potovati tudi s svojimi hišnimi ljubljenčki. S seboj na dopust nekateri pripeljejo ne le pse in mačke, ampak tudi papige, zlate ribice, kuščarje in dihurje.