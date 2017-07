Erjavec: Če bi bil na mestu predsednika vlade, Plenkovića sploh ne bi sprejel

Takole je konec junija Erjavec v Slovenijo prinesel arbitražno razsodbo. (Foto: Ministrstvo za zunanje zadeve)

Zunanji minister Karl Erjavec od obiska hrvaškega premierja Andreja Plenkovića v Ljubljani ne pričakuje nič posebnega. Pravzaprav niti ne razume, zakaj Plenković prihaja, "če je zelo jasno povedal, da se ni prišel pogovarjat o spoštovanju in implementaciji odločbe arbitražnega sodišča".

"Če bi bil na mestu predsednika vlade, ga sploh ne bi sprejel," je dejal Erjavec.

Dodal je, da nima smisla razpravljati o stvareh, ki niso realne. Dejstvo pa je, da bo Hrvaška slej kot prej morala spoštovati sodbo in jo primorana implementirati. "Če bi k meni prihajal s takimi stališči, da odločba arbitražnega sodišča ne obstaja in ne velja in da je treba določiti mejo na dvostranski način, bi se mu zahvalil in ga ne bi sprejel," je še dejal zunanji minister.

Se bosta lahko o čem dogovorila?

No, premier Miro Cerar vseeno namerava sprejeti svojega hrvaškega kolega, čeprav imata različne teme, o katerih bi se rada pogovorila. Medtem ko je Cerar napovedal pogovore o implementaciji arbitražne sodbe, se želi Plenković pogovarjati o odprtih vprašanjih med državama.

Obe strani poudarjata pomen prvega srečanja na premierski ravni po objavi arbitražne sodbe, a hkrati opozarjata pred prevelikimi pričakovanji.

Arbitražno sodišče je konec junija v Haagu objavilo dolgo pričakovano razsodbo in določilo mejo med Slovenijo in Hrvaško na kopnem in morju. Slovenija je zagotovila, da bo odločitev spoštovala in implementirala. Hrvaška po drugi strani razsodbe ne priznava, češ da je izstopila iz procesa arbitraže, ki da je bil zaradi prisluškovalne afere "nepovratno kompromitiran in kontaminiran".

Cerar in Plenković sta se že nekaj ur po objavi razsodbe dogovorila, da se bosta 12. julija sestala v Ljubljani.

Slovenski premier je minuli teden dejal, da bo na srečanju s hrvaškim kolegom zelo jasno zastopal stališče, da je treba v sodelovanju s sosednjo državo implementirati arbitražno odločbo, ki je Sloveniji med drugim dodelila štiri petine Piranskega zaliva in preko t. i. območja stika določila njen teritorialni stik z odprtim morjem.

"Predstavil mu bom, kakšen je naš pogled na prve in kasnejše korake v zvezi z arbitražno odločbo, potem pa mu bom prisluhnil," je povedal Cerar po srečanju slovenskega političnega vrha, ki ga je sklical na temo arbitraže.

Miro Cerar se želi pogovarjati o implementaciji razsodbe. (Foto: AP)

Medtem ko se Slovenija že pripravlja na implementacijo arbitražne odločitve, je hrvaški premier ponovil, da bo v Ljubljani vztrajal pri znanih hrvaških stališčih, ki temeljijo na odločitvi hrvaškega sabora iz leta 2015 o izstopu Hrvaške iz arbitražnega postopka zaradi "protipravnih potez slovenske strani".

"Arbitražna sodba nas ne zavezuje in je ne bomo uveljavili kot takšne, ne glede na stališča katere koli druge države ali mednarodne organizacije," je povedal prejšnji teden na seji vlade v Zagrebu. Ob tem je znova dejal, da je Hrvaška pripravljena na pogovore o načinih za reševanje odprtih vprašanj s Slovenijo, ki je "prijateljska in sosednja država, ki je partnerka v Evropski uniji in zaveznica v zvezi Nato".

Slovenska stran bo na srečanju v Ljubljani gotovo izpostavila jasno sporočilo Evropske komisije, da morata Slovenija in Hrvaška spoštovati arbitražno odločbo in jo v dialogu uresničiti. Pri tem so jima v Bruslju ponudili pomoč pri zagotovitvi celovite in pravične uresničitve sodbe. K spoštovanju odločitve arbitražnega sodišča sta državi med drugim pozvali tudi Nemčija in Francija.

"Pomembno je, da ne gre le za odločbo mednarodnega tribunala, ki je mednarodno pravno zavezujoča za obe državi, pač pa tudi za dejstvo, da sta tako Hrvaška kot Slovenija članici EU, ki temelji na vladavini prava in zavezanosti načelom mednarodnega prava," je spomnil premier Cerar. Zato si ne predstavlja, da bi lahko v tem duhu ena ali druga država ignorirala takšna stališča Evropske komisije in nekaterih drugih držav v zvezi s tem. Plenković je zavrnil poziv Evropske komisije, češ da nima pristojnosti pri vprašanju meje med Slovenijo in Hrvaško.