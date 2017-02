Erjavec: Če bom dovolj dolgo živel, bom morda enkrat prevzel vodenje vlade

Karl Erjavec (Foto: Miro Majcen)

Stranka DeSUS je v Ljubljani začela volilni kongres, ki je hkrati tudi programski. Vidni člani so ob prihodu podprli ambicijo, da postanejo stranka za vse generacije, ter izrazili podporo predsedniku Karlu Erjavcu, ki je tokrat edini kandidat za predsednika. Erjavec pravi, da danes začenjajo volilno kampanjo in da gredo skupaj proti višjim ciljem.

Erjavec je v izjavi novinarjem ob prihodu na kongres spomnil, da je DeSUS doslej ves čas branila socialno državo, javno zdravstvo in javno šolstvo, pravice starejših in invalidov. Zdaj pa se zavedajo, da to ne bo več mogoče brez lastnega gospodarskega programa.

Prepričani so, da lahko Slovenija s svojo strateško lego in naravnimi bogastvi ter inovativnostjo ves čas dosega gospodarsko rast. "To potrebujemo, če želimo še naprej graditi socialno državo," je poudaril.

Izpostavil je še spremembe mednarodnih razmer in negotovost glede varnosti v prihodnje. DeSUS se mora po njegovih besedah kot državotvorna stranka ukvarjati tudi s temi vprašanji in nuditi odgovore.

Erjavec je zadovoljen, da ga člani stranke pri razširitvi programa podpirajo. Ponovil je, da je današnji kongres tudi uvod v volilno kampanjo, a ne v smislu rušenja koalicije, pač pa priprav na parlamentarne volitve, ki bodo predvidoma prihodnje leto. "DeSUS je že v tem trenutku enotna, močna, konsolidirana. Pomembno je, da gremo že na začetku skupaj proti višjim ciljem," je poudaril in spomnil, da v preteklosti ni bilo vedno tako, zato je po njegovem mnenju ta kongres tudi prelomen za DeSUS.

Pri oblikovanju gospodarskega programa so sodelovali različni strokovnjaki, kar je po Erjavčevem mnenju strankin potencial za zasedbo pomembnih mest v vladi ali drugih institucijah. Kongres pa, kot pravi, pomeni tudi pomladitev kar zadeva nosilcev funkcij v stranki.

Erjavec: Če bom dolgo živel, se morda zgodi

Z novimi silami in izkušnjami gredo lahko po Erjavčevem mnenju višje. Na vprašanje, ali lahko cilja na prevzem vodenja vlade, je odgovoril z besedami, da če bo dolgo živel, se lahko tudi to zgodi.

Kot pravi, se na volitvah lahko marsikaj zgodi. Med drugim je spomnil, da je bila zdaj vodilna stranka SMC ustanovljena tik pred zadnjimi parlamentarnimi volitvami, a na prihodnjih v takšen scenarij ne verjame. Po njegovem mnenju lahko zmaga ena od profiliranih strank, in sicer SDS, SD ali DeSUS.

Karl Erjavec in Miro Cerar (Foto: Damjan Žibert)

Tudi po ocenah podpredsednika DeSUS Tomaža Gantarja, ki ponovno kandidira za omenjeno funkcijo, je čas, da ponudijo rešitve za to, kar obljubljajo in poskušajo doseči, pa tudi da še koga pritegnejo in prepričajo, da mislijo resno.

"Vedno je možnost delati bolje. Morali bomo delati tudi mogoče na malo drugačen način," je še dejal pred kongresom in dodal, da je z vodenjem stranke zadovoljen. Po Gantarjevih besedah v stranki nimajo parcialnih interesov in so usklajeni.

Kljub temu, da imajo tokrat samo enega predsedniškega kandidata, po mnenju vodje poslanske skupine DeSUS Franca Jurše to še ne pomeni, da ne bodo volili. "Danes želimo sprejeti usmeritve, smernice programa, ki jih je predstavil predsednik stranke, ki bodo istočasno program za naslednje volitve DZ," je dejal Jurša.

Spomnil je še, da je eden od članov, ki je že v preteklosti predlagal spremembe programa stranke, da postanejo stranka za vse generacije. "Zavedamo se, da v tej družbi ne bomo mogli zahtevati povišanja pokojnin za dostojno življenje starejših ljudi, v kolikor ne bomo zagovarjali, da se gospodarstvo razvija, da je čim več mladih zaposlenih, ki bodo polnili pokojninsko blagajno," je še dejal Jurša.

Na kongresu se je zbralo 224 delegatov. Za podpredsednika poleg Gantarja kandidirajo še Jelka Kolmanič, Marija Pukl in Jožef Žnidarič.