VIDEO: Cerar: Pismo Evropski komisiji moramo poslati čim prej

Predsednik vlade Miro Cerar je izrazil mnenje, da je vsebina pisma Evropski komisiji (EK) dobro pripravljena, s čimer se strinjajo tudi strokovnjaki, pred pošiljanjem pošte Bruslju pa je izpostavil, da je pri tej zadevi ključna enotnost državnega vrha.

"Kot veste, Slovenija nadaljuje postopke za implementacijo arbitražne pogodbe. Žal Hrvaška njeno implementacijo še vedno zavrača," je naprej povzel dogajanje Cerar.

"Prepričan sem, da moramo to pismo Evropski komisiji poslati čim prej. Imamo vse utemeljitve in podlage, s katerimi lahko utemeljimo, da Hrvaška krši evropsko pravo, mednarodno pravo, torej vse tisto, kar smo zatrjevali že prej," je povedal Cerar, zato se bo o vsebini pisma najprej posvetoval z vlado, nato pa še z Odborom DZ za zunanjo politiko.

Komisija bo imela za odgovor tri mesece časa. "Če bo Evropska komisija sprožila postopek zoper Hrvaško, bo prevzela zadeve v svoje roke, sicer bo Slovenija s postopki nadaljevala," je še poudaril premier.

Miro Cerar: Pravne podlage moramo pripraviti tako, da bodo utemeljene na vseh nivojih. (Foto: POP TV)

Pri odločitvah je ključna usklajenost državnega vrha

"Pravne podlage moramo pripraviti tako, da bodo utemeljene na vseh nivojih. Prvi korak je, da pošljemo EK pismo, v katerem predstavimo konkretne kršitve Hrvaške," je izpostavil predsednik vlade, ki pa o podrobnostih še ne more govoriti, ker je pismo še v fazi osnutka.

Dodal je, da mora vlada zdaj, ko ima vsa pooblastila, sprejeti vtudi se potrebne odločitve v sodelovanju z državnim zborom. "Tako da bomo še zdaj, ko je slovenska vlada povsem opolnomočena v svojem ravnanju, sprejeli ključen sklep, ki ga lahko potem izvrši vlada pred volitvami ali po njih, četudi ne bo več imela polnih pooblastil," je še poudaril na novinarski konferenci.

Dosedanja usklajenost strank, enotnost političnega vrha je po premierjevih besedah ključna za Slovenijo, zato jo je pomembno vzdrževati še naprej, saj se moramo zavedati, da bo postopek dolgotrajen in bo tudi naloga prihodnjih vlad. "Zato je pomembno, da vse podlage pripravimo tako, da bo katera koli vlada v prihodnje te postopke uspešno izpeljala," je poudaril Cerar.

Vsebina pisma še strogo varovana

Pismo Junckerjevi komisiji, ki je osnova za tožbo proti Hrvaški, je sestavila skupina mednarodnih odvetnikov, vključno s slovenskim zagovornikom pri arbitraži Alainom Pelletom. Sestanku so prisostvovali vsi ministri, ki so člani implementacijske skupine za arbitražno razsodbo, ter odvetniška ekipa, ki bo zastopala Slovenijo.

Vsebina pisma je še strogo varovana skrivnost, je pa Erjavec zagotovil, "da je vse pripravljeno tako, kot je treba". Izrazil je tudi željo, da bi pismo romalo v Bruselj še ta teden.

"Če (Hrvaška) ne bo podprla našega pisma, pričakujem, da bo to čim prej povedala in da se čim prej sproži pravni postopek pred Sodiščem EU v Luksemburgu," je še dejal Erjavec in znova poudaril, da gre za pravno in ne politično vprašanje.

Glede na dosedanje informacije, ki so v javnosti, bo Slovenija pismo Evropski komisiji poslala na podlagi 259. člena lizbonske pogodbe in tako sprožila postopek v povezavi s tožbo proti Hrvaški zaradi nespoštovanja arbitražne odločbe.

Postopek predvideva, da se zadeva najprej predloži Evropski komisiji, ki ima potem tri mesece časa, da se o tem izreče. Če se izreče negativno ali če se sploh ne izreče, to ne preprečuje možnosti, da država sama predloži zadevo Sodišču EU v Luksemburgu.

Karl Erjavec je premierju Miru Cerarju predstavil vsebino pisma Evropski komisiji. (Foto: 24ur.com)

A da se bo Junckerjeva komisija postavila na stran mednarodnega prava in sama prevzela tožbo, glede na dosedanje izkušnje, verjame le malokdo na slovenski strani. Med njimi tudi minister Erjavec, ki je za oddajo 24UR povedal: "Ker če bi imela resen namen pomagati pri spoštovanju in implementaciji arbitražne razsodbe, bi lahko to že storila." Optimistična pa ni tudi strokovnjakinja za mednarodno pravo Dominika Švarc Pipan, ki poudarja, da ima Hrvaška očitno močno politično zaledje v Evropski komisiji.

Erjavec ob tem opozarja, da Evropska komisija v zadnjem času to vprašanje očitno obravnava kot politično, ne pravno, zato bi bilo treba tudi po njegovem mnenju tožbo vložiti čim prej.