Erjavec in Židan: Realno določimo, kaj lahko do konca mandata še sprejmemo

Cerarjevi vladi se štiriletni mandat izteče prihodnje leto. (Foto: Damjan Žibert)

Po besedah prvaka DeSUS Karla Erjavca želijo, da skupaj zaključijo mandat, "gotovo pa bo potrebno več enotnosti, kot v zadnjem mesecu". A Erjavec ocenjuje, da je do teh težav prišlo tudi zaradi napetosti med predsednikom SMC Mirom Cerarjem in podpredsednikom stranke Milanom Brglezom. Tako upa, "da je ta epizoda mimo" in bo koalicija bolj stabilna, bolj konsolidirana in enotna pri glasovanju.

Po Erjavčevem mnenju pa se morajo tudi dogovoriti in bolj natančno definirati, kaj lahko še sprejmejo do parlamentarnih volitev. Še zlasti ne verjame, da bi lahko sprejeli zakone, ki v koaliciji niso usklajeni, spomnil je na predloge s področja zdravstva in šolstva. Danes je denimo na vladi obstal predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, saj ga SD in DeSUS ne podpirata. Erjavec ne vidi možnosti, da bi DeSUS lahko podprl rešitev, da bi zasebne šole imele dejansko enak položaj kot zasebne.

Tudi predsednik SD Dejan Židan je poudaril, da je ta zakon neusklajen zato nima nobene možnosti, da nadaljuje pot na vladi ali kasneje v DZ. Po njegovih besedah so se dogovorili za ekspertno skupino, ki bo preverila, ali obstaja možnost za zbližanje stališč.

Po Erjavčevem mnenju bi sicer bilo zelo iluzorno pričakovati, da bi lahko koalicija sprejela vse navedeno v sporazumu. Poudaril je, da najtežje zakone in reforme ponavadi sprejemajo v prvi polovici mandata, zato morajo biti realni.

Spomnil je tudi na novelo zakona o zdravstveni dejavnosti, ki jo usklajujejo že dolgo in je skeptičen, da bi ga v DZ sprejeli, ne glede na optimizem ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc.

Ta je sicer napovedala, da bo dopolnjen predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki so ga partnerji prejeli v sredo, še zadnjič usklajevala in ga zatem poslala na vlado, četudi ne bo usklajen.

"To je samomorilska pot," je do tega oster Erjavec, ki ocenjuje, da ni možnosti za sprejem zakona v DZ, če ne bo usklajen in ministrica ne bo pripravljena poslušati tudi DeSUS in SD. A po njegovih ocenah gre za izjavo, ki je "posledica nekega slabega trenutka, ne pa za resno izjavo, da to res namerava".

"V tem trenutku je že neprimerno napovedovati neke velike spremembe zdravstva po treh letih vladanja, ki ga ima koalicija za sabo. Rešiti moramo akutne težave, to so čakalne vrste, ki kljub velikim besedam še kar naraščajo," je poudaril tudi Židan.

Sicer pa v SD podpirajo razmišljanje ministrice, da bo priskrbela dodaten denar, in sicer 40 milijonov evrov za dodatne storitve, je še povedal Židan.

Po njegovih besedah se na današnjem posvetu dogovarjajo, da se čim dlje vedejo, "kot da smo kompetentna vladna koalicija z eno nalogo, in to je uresničevanje koalicijske pogodbe". V SD se bodo tako vedli, "dejstvo pa je, da bo, bližje kot bomo volitvam, manj možnosti za sistemske ali resne spremembe".