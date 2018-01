Plenković: Hrvaška ravna odgovorno in zrelo. 'Če bo šla Slovenija v napad, bomo znali odgovoriti'

Odbor državnega zbora za zunanjo politiko (OZP) je danes potrdil, da gre vlada v pravi smeri v svojih aktivnostih za izvrševanje arbitražne razsodbe o meji s Hrvaško, je po štiriurni seji odbora, ki je potekala za zaprtimi vrati, povedal premier Miro Cerar. Cerar je na seji OZP predstavil dosedanje aktivnosti vlade v zvezi z implementacijo arbitražne odločbe.

"Prikazal sem, da vlada deluje odgovorno, organizirano in dosledno in da je to tisto, kar najbolj potrebujemo v tem trenutku in v prihodnjih mesecih. Samo na ta način bomo lahko domačo in tujo javnost prepričali v to, da je edina pot za dokončno zaprtje tega izziva implementacija arbitražne odločbe," je dejal premier.

Razpravo na seji OZP je označil za zelo konstruktivno. "Odbor je na koncu na nek način potrdil, da gre vlada v pravi smeri," je povedal premier in zatrdil, da bo vlada nadaljevala z aktivnostmi kot doslej.

"Pripravljamo tudi vse za to, da bomo vložili ustrezna pravna sredstva, če Hrvaška ne bo spoštovala arbitražne odločbe," je napovedal Cerar. Ob tem je Cerar potrdil napovedi, ki jih je še pred začetkom seje OZP podal zunanji minister Karl Erjavec, da bi Slovenija lahko gradiva za tožbo poslala Evropski komisiji že do konca februarja.

Cerar je dejal, da vlada pripravlja tudi vse za to, da bo vložila ustrezna pravna sredstva, če Hrvaška ne bo spoštovala arbitražne odločbe. (Foto: Jaka Vran)

"Bomo pa najprej zahtevo naslovili na Evropsko komisijo, če bodo evidentne kršitve, da najprej ustrezno odreagira komisija, šele potem – tako določa tudi postopek – če komisija tu ne bi bila dovolj aktivna, bo Slovenija morala sama vlagati pravna sredstva. Vsekakor pa beležimo vse kršitve s strani Hrvaške in jih evidentiramo," je v napovedi tožbe Hrvaške pred Sodiščem EU pojasnil Cerar.

"Najbolje bi pa bilo, če bi Hrvaška pristala na implementacijo, da ne bi bili takšni koraki potrebni," je predlagal.

Glede morebitnega posredovanja Evropske komisije v sporu pa je Cerar izrazil pričakovanje, da bo bodisi predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker bodisi prvi podpredsednik komisije Frans Timmermans "ponudil neke konkretne možnosti, ki bi privedle do implementacije arbitražne odločbe".

"O tem bom verjetno informiran v prihodnjih dneh, ko bo to na ravni komisije do neke mere izdelano," je dejal.

Izrazil je tudi zadovoljstvo, da je hrvaški premier Andrej Plenković napovedal odhod v Bruselj in srečanje z Junckerjem. "To vidim kot zelo pomembno dejanje, kajti najprej je zelo pomembno, da komisija skuša nagovoriti Plenkovića, torej Hrvaško, s svojim stališčem, ki je identično slovenskemu, da je treba odločbo implementirati. Potem pa se bom tudi sam, če bo to potrebno, vključil v take pogovore," je dejal Cerar.

"Bistveno pa je, da Slovenija povsem mirno, odgovorno in dosledno izvaja arbitražno odločbo," je še dodal premier.

Janša zadovoljen po seji OZP o izvajanju arbitražne razsodbe

Predsednik največje opozicijske stranke SDS Janez Janša je današnjo sejo OZP, na kateri so razpravljali o uresničevanju arbitražne razsodbe o meji s Hrvaško, označil za koristno. "Če kaj, smo mislim da uspeli poenotiti vladno politiko glede tega vprašanja," je dejal.

Janša je tako potrdil enotnost slovenske politike glede izvrševanja arbitražne razsodbe. "Ostaja tudi enotnost iz samega začetka, da je ta arbitražni sporazum dejstvo, mimo katerega ne moremo," je potrdil. "So pa seveda razlike v oceni, koliko je to za Slovenijo dobro ali ne," je hkrati dodal.

V opisu poteka seje, ki je sicer potekala za zaprtimi vrati, je Janša povedal, da so poslanci slišali "nekaj koristnih informacij iz raznih pogovorov, ki omogočajo nekoliko boljši pregled nad situacijo".

"Ključno je to, da se ne vzbuja prevelikih pričakovanj. Drugič, da je Slovenija dosledna in da vlada govori z enakim jezikom, da se tu ne zaletavamo z raznimi blokadami. In da znamo našim sogovornikom stvari tudi pojasniti in da se nekaj naučimo tudi iz preteklih izkušenj," je povzel.

Enotnost slovenske politike je po seji OZP potrdil tudi zunanji minister Karl Erjavec.

Erjavec je napovedal sprožitev tožbe proti Hrvaški do konca februarja. (Foto: Miro Majcen)

Erjavec predstavil tudi priprave glede tožbe

Namen današnje seje odbora državnega zbora za zunanjo politiko (OZP) je bila predvsem seznanitev poslancev z vsemi aktivnostmi v zvezi z implementacijo arbitražne razsodbe. "Predstavil pa bom tudi priprave glede tožbe, ki jo bomo predložili najprej Evropski komisiji po 259. členu Pogodbe o delovanju EU in kasneje na Sodišče EU v Luksemburgu," je pred začetkom seje dejal minister Erjavec.

Napovedal je, da naj bi vse gradivo Evropski komisiji posredovali do konca februarja. Komisija ima nato tri mesece časa, da se odloči, ali bo prevzela postopek ali pa ga bo prepustila Sloveniji, da ga nadaljuje pred Sodiščem EU, je razložil.

Izrazil je tudi prepričanje, da bo Hrvaška spremenila svoje odklonilno stališče do spoštovanja arbitražne razsodbe. "Prepričan sem, da je treba biti samo potrpežljiv in nadaljevati aktivnosti glede implementacije arbitražne razsodbe. Nenazadnje je pravo na naši strani, tudi Evropska komisija, čeprav pričakujem njen aktivnejši, konkretnejši angažma," je še dejal Erjavec. Povedal je, da so ti postopki Evropske komisije za zdaj še bolj "v ustni fazi", pričakuje pa tudi bolj konkretno ukrepanje.

Plenković: Hrvaška ravna odgovorno in zrelo, ni osnov za tožbo

Hrvaški premier Andrej Plenković se je za N1 odzval na napovedano tožbo proti Hrvaški. Dejal je, da Hrvaška "kar se tiče arbitražnega postopka in odprtega vprašanja meje" ravna "odgovorno in zrelo". Zato je poudaril, da ne vidi nobenih osnov za tožbo in da bodo znali odgovorili, če bo šla Slovenija "v napad".

"Ne sprejemamo enostranskih potez, ki bi poslabšale odnose. Z dialogom in dogovorom želimo rešiti odprto vprašanje o meji. Bližje smo rešitvi, kot se lahko sklepa iz ozračja v javnosti. Svoje stališče smo pojasnili tako Sloveniji kot EU. Želja Evropske komisije je, da se problem reši," je dejal Plenković. Dodač je, da je lahko dogovor o meji le plod politične volje in pristanka obeh držav.

Plenković je dejal, da bo Hrvaška odgovorila, če bo šla Slovenija "v napad". (Foto: AP)

Po obisku predsednika republike Boruta Pahorja v Bruslju na začetku tedna so se sicer pojavile informacije, da naj bi predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker pripravljal srečanje premierja Mira Cerarja in njegovega hrvaškega kolega Andreja Plenkovića. V Cerarjevem kabinetu za zdaj vabila v zvezi s stem niso prejeli.

Je pa pred sejo OZP novinarjem državni sekretar na zunanjem ministrstvu Iztok Mirošič še enkrat pojasnil, da Slovenija dialoga s Hrvaško ne odklanja, "a dialog lahko poteka samo o implementaciji arbitražne razsodbe". "V tem smislu lahko poteka tudi dialog skupaj z Evropsko komisijo," je povedal.

Pred za februar napovedanim obiskom Plenkovića v Bruslju pri Junckerju pa Slovenija pričakuje, da bo Evropska komisija ponovila znana stališča, "da je arbitražno razsodbo treba implementirati in da je mednarodno pravo treba spoštovati in da članica EU ne more biti tista, ki deluje protipravno, še posebej če želi EU stabilizirati razmere na zahodnem Balkanu," je še dejal.

Erjavec je sicer izrazil tudi pričakovanje, da bo na današnji seji OZP znova potrjena enotnost slovenske politike pri reševanju arbitražnega zapleta s Hrvaško. "Vse politične stranke menijo, da je treba implementirati arbitražno razsodbo. Predsednik opozicijske SDS Janez Janša je mnenja, da je čas za time out. Lahko ga imamo, vendar moramo nadaljevati vse aktivnosti, kar zadeva pripravo tožbe za Sodišče EU," je dejal. "Sem pa za to, da imamo time out, ko gre za incidente, ki jih enostransko povzroča hrvaška stran, vendar to ni v naši moči," je še povedal zunanji minister.

Teh incidentov je bilo na morju po podatkih policije od 30. decembra, ko je Slovenija uveljavila arbitražno razsodbo, 55, od tega 21 vplutij ribiških plovil ter 34 vplutij policijskih. Lani v pol leta – od razglasitve arbitražne razsodbe – pa so zaznali več kot 1000 vplutij hrvaških plovil v območje, ki ga je Sloveniji kot njeno potrdilo arbitražno sodišče. V prejšnjih letih pa so jih v vsem letu imeli med 300 in 400.