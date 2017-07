Erjavec Hrvatom brez dlake na jeziku: Najprej spoštujte arbitražo, potem se lahko pogovarjamo o schengenu

Zunanji minister Karl Erjavec pričakuje, da ga bo koalicija v četrtek pooblastila za to, da piše podpredsedniku Evropske komisije Fransu Timmermansu in ga obvesti, da "Hrvaška krši arbitražno odločbo in suverenost Slovenije ter posega v schengensko območje". Prepričan je, da ima podporo premierja Mira Cerarja.

Kot je pojasnil Erjavec, v skladu s pristojnostmi in odgovornostjo zunanjega ministra opozarja, da Hrvaška po razglasitvi arbitražne odločbe slednjo ves čas krši s tem, ko prihaja do sredinske črte v Piranskem zalivu, kjer je sodišče zelo jasno določilo mejo med Slovenijo in Hrvaško. Nekako tri četrtine Piranskega zaliva je slovenskega, je spomnil Erjavec in dodal, da gre za notranje morje Slovenije, delno za teritorialno na odprtem delu ter za schengensko območje.

Zunanji minister Karl Erjavec je v ponedeljek opozoril na enostranska dejanja Hrvaške v Piranskem zalivu. Kot je dejal, je bilo po odločitvi arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško 29. junija 52 incidentov enostranske narave, ker gre za kršitve meje, določene na podlagi arbitražne odločbe.

Ne verjame, da zaidejo na slovensko območje, ker bi izgubili orientacijo

Preseneča ga, da v medijih njegove izjave štejejo kot zelo ostre, saj da so korektne in realne. Po njegovem mnenju bi bilo namreč neodgovorno, da kot minister za zunanje zadeve ne bi opozoril na enostranska dejanja Hrvaške. "Ne verjamem, da hrvaška stran zaide na slovensko območje po naključju ali zato, ker so izgubili orientacijo," je dejal.

V tem tednu se s premierjem Mirom Cerarjem o tem še nista pogovarjala, je povedal Erjavec in dodal, da to "ni predmet pogovora". "Če gre za kršitev suverenosti Slovenije, kršitev schengenskega območja, je jasno, kakšna je pristojnost ministra za zunanje zadeve," je dejal. Po njegovih besedah gre za to, da je treba spoštovati mednarodno pravo in je treba ubraniti, kar nam je arbitražno sodišče prisodilo.

Erjavca preseneča, da v medijih njegove izjave štejejo kot zelo ostre. (Foto: POP TV)

Predlaga, da se koalicija dogovori, kako se bodo na dogodke odzvali

Ne ve pa, kaj razmišlja Cerarjev kabinet oziroma svetovalci, saj je slišati njihovo mnenje v medijih, da izjave med njima niso usklajene. "Očitno ne poznajo dejanskega stanja," ugotavlja Erjavec. Zato je tudi predlagal, da se koalicija v četrtek dogovori, kako se bodo na dogodke odzvali.

"Če bomo pustili, da zadeve na tak način potekajo, bo nastala težava. Ker očitno bo Hrvaška stran menila, da se mi molče strinjamo z njenimi ravnanji, da prihaja do sredinske črte v Piranskem zalivu," je opozoril. Prepričan je, da ima pri tem vso podporo premierja Cerarja, saj da bi ga sicer zagotovo poklical in bi se o tem pogovarjala. "Gre za politiko, ki je ves čas usklajena," je zatrdil in se vprašal, zakaj mediji poročajo o različnih pristopih.

'Vsak poseg preko meje se šteje za incident'

Erjavec je ponovil, da je arbitražno sodišče na morju natančno določilo mejo in ne potrebujemo šestmesečnega roka za usklajevanje in implementacijo. V trenutku, ko bo vlada tako odločila in dala pristojnost državnim organom, lahko po njegovih besedah izvajajo neposredno svojo pristojnost na morju, in to na območju, ki ga je arbitražno sodišče določilo kot slovensko morje. A te odločitve vlada po njegovih navedbah še ni sprejela, ker so zaupali Hrvaški, da se ne bo zatekla k enostranskim ravnanjem.

Po njegovem mnenju je namen enostranskih ravnanja Hrvaške izključno v tem, da bi utrjevala svojo pozicijo, da je meja v Piranskem zalivu sredinska črta. "A to nikoli ni bila in nikoli ne bo," je poudaril.

Na podlagi sklepov vlade o končni razsodbi arbitražnega sodišča se je danes prvič sestala tudi vladna delovna skupina za implementacijo razsodbe arbitražnega sodišča, ki deluje v okviru vladne medresorske koordinacijske skupine za implementacijo razsodbe arbitražnega sodišča.

Na vprašanje, od kje naprej se šteje za to, da je nahajanje tam incident, je odgovoril, da za to štejejo vse tisto, kar pomeni poseg preko meje, ki je bila določena z arbitražno odločbo. Če ni enostranskih ravnanj, se to v miru implementira. A glede na to, da se Hrvaška na morju tega poslužuje, je povsem normalno, da se bo morala slovenska vlada odzvati, je pojasnil Erjavec. Eden od odzivov po njegovih navedbah je, da lahko da tudi ustrezna navodila našim državnim organom, kako ravnati glede na arbitražno odločbo.

Brglez: 'Počasi se daleč pride'

Erjavec se je danes odzval tudi na izjave predsednika DZ Milana Brgleza, ki ga je okrcal, da njegove izjave služijo strankarskim interesom. Izjavo Brgleza šteje kot izrazito politično in strankarsko, saj da očitno pričakuje bližanje volilnega časa.

Predsednik DZ Milan Brglez pa je po drugi strani kritičen do Erjavčevih izjav glede ravnanj Hrvaške po arbitražni razsodbi. Meni, da Slovenija ne bi smela imeti dvojne zunanje politike. "Žal včasih izgleda, da ima včasih dvo-, tro- ali celo četverotirno zunanjo politiko," je ocenil in dodal, da nam to občasno krni ugled in zmanjšuje vpliv.

Predsednik DZ Milan Brglez (na sliki skrajno levo) se boji, da bi nam zaradi takšnih zaostrovanj EU odtegnila pomoč pri udejanjanju arbitražne odločbe. (Foto: Aljoša Kravanja)

Na vprašanja o udejanjanju sodbe arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško je Brglez pojasnil, da mora vlada pripraviti vso potrebno gradivo za zaključek prekinjene seje parlamentarnega odbora za zunanje zadeve (OZP) ter načrt ali okvirno časovnico implementacije arbitražne razsodbe. "Dokler tega ne sprejme OZP po predhodnem dovolj širokem političnem soglasju, so vsi morebitni materiali samo osnutki. Na podlagi sklepov OZP bo vlada lahko aktivno in legitimno delovala naprej ter udejanjala arbitražno razsodbo," je navedel.

Trojica predsednikov Cerar, Brglez in Pahor ne izključujejo možnosti dvostranskega dogovora, če bo ta v skladu z arbitražno odločbo, medtem ko pa sta Erjavec in Židan, dokler sosedje ne priznajo arbitraže, proti kakršnim koli pogovorom, tudi o schengnu.

Ob tem je spomni na slovenski pregovor, ki pravi, da se počasi daleč pride. "Mi se moramo predvsem temeljito pripraviti na implementacijo arbitražne razsodbe in z njo začeti sami (glede zakonodaje) in/ali z vsaj minimalnim pristankom hrvaške strani (na terenu). Z izvajanjem potrebnih ukrepov moramo začeti v šestih mesecih, ni pa nam treba v tem času implementirati sodbe v celoti," je poudaril.

Brglez Erjavcu, da upravljanje meja ne sodi v njegov resor

Ob tem se moramo zavedati, da udejanjanje arbitražne razsodbe trenutno podpira Evropska unija, pa tudi države članice. "Če bomo ravnali nepremišljeno, pa bi se lahko tako EU kot države članice odločile, da nam podporo odtegnejo. V takem primeru se bomo (z)našli na istem seznamu, kot je Hrvaška, tj. na seznamu držav, ki se ne držijo svojih zavez," je opozoril.

Enostranska dejanja Hrvaške so po mnenju Erjavca neposreden poseg v suverenost Slovenije in suverenost schengna. Prav tako meni, da Slovenija ne potrebuje šestmesečnega roka za implementacijo odločitve sodišča glede meje na morju, saj je bila z arbitražno odločitvijo ta prvič sploh določena.

Ob tem pa je še posebej poudaril, "da ne smemo iskati volilnih glasov na temah, ki so nacionalnega pomena". "In to arbitraža je," je dejal. Zato moramo biti tu "enotni, zato se moramo držati politično že dogovorjenega", je pozval.

Brglez ob ostrih izjavah Erjavca še pravi, da upravljanje meja ne sodi v njegov resor, "tako da upam, da se bo bolj intenzivno posvetil vodenju svojega in ne drugih resorjev; drugič pa upam, da se zaveda, da takšne solo akcije izven dogovorjenih okvirov pošiljajo napačne signale ne samo našim ljudem in čez mejo, ampak tudi vsem okoliškim državam in drugim državam EU". Ob tem se boji, da nam "zaradi takšnih zaostrovanj lahko EU odtegne pomoč pri udejanjanju arbitražne odločbe".

"Upam tudi, da je za njegove izjave kriva poletna vročina, da si bo kmalu vzel čas za oddih na svojem vikendu na Hrvaškem in da bo jeseni bolj državniško konstruktiven," je bil še slikovit predsednik DZ.

Židan meni, da gre tukaj tudi za varovanje interesov schengna

Se pa Erjavec strinja s prvakom SD Dejanom Židanom, da je nemogoče pričakovati, da bomo skozi dialog uspeli implementirati arbitražno odločbo. Židan je danes ocenil, da bo Slovenija enotna tudi naprej. A ker je na drugi strani partner, ki ne deluje po načelih EU, je po njegovem mnenju dolžnost Slovenije, da naredi vse potrebno za uresničitev odločbe. Ne gre le za branjenje interesov Slovenije, pač pa se je treba zavedati, da varujemo tudi interese schengna, je dodal.

Židan verjame tudi v enotnost slovenske zunanje politike. Da je treba arbitražno odločbo implementirati, je po njegovem mnenju ne le upravičeno pričakovanje naših državljanov, pač pa celega evropskega prostora, ki ga ščiti schengenski režim.