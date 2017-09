Erjavec prepričan: Arbitraža bo slej ko prej uresničena

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Zunanji minister Karl Erjavec je pred današnjim koalicijskim srečanjem vnovič pozdravil odločitev premierja Mira Cerarja, da odpove za sredo napovedan obisk v Zagrebu. Dialog nima smisla, če se vodi zato, da se pogovarjamo o tem, ali arbitražna odločba velja ali ne, je dejal in izrazil prepričanje, da bo arbitražna odločba prej ko slej uresničena.

Kot je poudaril Erjavec, je hrvaški premier Andrej Plenković trikrat pokazal, da ne misli resno z dialogom glede arbitražne odločbe in meje. Pri tem je vnovič kritiziral Plenkovićev nastop v Generalni skupščini Združenih narodov prejšnji teden, ki da je bil kritika dela mednarodnega sodišča.

Glede na razmere ima Slovenija po Erjavčevem mnenju veliko možnosti, da doseže implementacijo arbitražne odločbe. "Kot prvo moramo implementirati tisti del arbitražne odločbe, ki ga lahko implementiramo sami, na vsak način na morju," je dejal pred koalicijskim vrhom, na katerem bo ena od tem po pričakovanjih tudi vprašanje arbitraže in odnosov s Hrvaško.

Spomnil je tudi na izjave prvega podpredsednika Evropske komisije Fransa Timmermansa, da pri vzpostavitvi dialoga lahko pomaga tudi Evropska komisija, ki je jasno povedala, da arbitražna odločba velja.

Erjavec je spomnil še na druge inštrumente, kako prepričati Hrvaško v to, da sprejme arbitražno odločbo. "Ne vem, če Hrvaški koristi to, da ne bo postala članica Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, dokler ne bo spoštovala mednarodnega prava," je pristavil Erjavec. Tudi Evropska komisija ima po njegovem mnenju veliko inštrumentov, kar kaže tudi ukrepanje Bruslja proti Poljski.

Po poteku šestmesečnega roka se bo lahko ugotavljalo, da arbitražna odločba ni implementirana in da to pomeni kršitev pravnega reda EU. "Vemo, da je bila pristopna pogodba pogoj za članstvo Hrvaške v EU. Mi smo jo uresničili in umaknili pridržke, oni pa nič ne naredijo glede arbitražne odločbe," je dejal Erjavec.

Erjavec je napovedal, da bodo v prihodnjih tednih dali informacijo slovenski vladi, kakšne so pravne možnosti. Na tej podlagi se bo vlada odločala tudi glede pravnih sredstev za naprej glede uresničevanja odločbe, je povedal.

Spomnil je tudi na določbo glede ribolovnih pravic slovenskih ribičev do Limskega kanala v hrvaški pristopni pogodbi k EU, ki naj bi začela veljati po uresničitvi arbitražne odločbe.

Erjavec je sicer izrazil upanje, da bo premier Plenković spoznal, da politika, ki jo vodi, ne pelje nikamor. Tudi na dolgi rok bo morala Hrvaška priznati, da mednarodno pravo in arbitražna odločba velja, je dejal minister in izrazil pričakovanje, da bo odločba prej ko slej uresničena. Je pa vprašanje, "kako trmast bo predsednik hrvaške vlade", je dejal.

Na vprašanje, ali bodo ta teden na vladi sprejeli interventni zakon ali ne, ni odgovoril neposredno. Po njegovih besedah vsi resorji pripravljajo vse potrebno za implementacijo arbitražne odločbe glede zakonodaje. Ko bo kaj pripravljeno, bo šlo na vlado in v DZ, ki bo po njegovem mnenju to obravnaval v oktobru.

Slovenski zunanji minister Karl Erjavec (Foto: POP TV)

Židan: Slovenija bo Hrvaško še vabila k implementaciji sodbe

Predsednik SD Dejan Židan pa je v izjavi medijem med koalicijskem vrhom, ki še poteka, napovedal, da bo vlada interventni zakon za zaščito pravic prebivalcev ob meji s Hrvaško pravočasno poslala v DZ. Po njegovem mnenju je pomembno predvsem to, da bo učinkoval takrat, ko bo potrebno.

Slovenija je po njegovih besedah odločena in enotna, da je treba implementirati arbitražno odločbo tako, da bo poskrbljeno za državljane. Hrvaško bo Slovenija še naprej vabila, tudi prek mednarodne skupnosti, da se Sloveniji pridruži pri implementaciji arbitražne odločbe, je napovedal Židan.

Židan je še spomnil, da so v SD že pred tedni opozarjali, da pogovor s Hrvaško v tem trenutku ni smiseln, ker se južna soseda noče pogovarjati o implementaciji arbitražne odločbe. Pri tem je poudaril, da je meja meja med državama dokončno določena in Slovenija nima več odprtega vprašanja meje.

Predsednik SD sicer z zaskrbljenostjo spremlja spore, ki jih ima Hrvaška z vsemi sosednjimi državami. "Za sosedo si želimo stabilno državo, ki razume, kaj je mednarodni pravni red," je še dejal Židan, ki meni, da Hrvaška v tem trenutku vodi svojo politiko, ki ni politika spoštovanja mednarodnega pravnega reda, a verjame, da bo Hrvaška "prej ali slej" spoznala, da morajo v mednarodnem prostoru delovati v normah, običajnih za ta prostor.

Na vprašanje, ali je še kaj pisal Timmermansu, je Karl Erjavec spomnil, da mu je pisal takoj po odločbi, ko so uvideli, da Hrvaška ne spoštuje tistega, kar govori, to je, da se je treba izogibati incidentom. A je njihovo število v Piranskem zalivu poraslo, je spomnil.

Spomnil je tudi na stališče Timmermansa, da je treba arbitražno odločbo spoštovati. Da bi mu še enkrat pisal, pa se mu ne zdi smiselno, saj bo v petek in soboto neformalno zasedanje na vrhu med voditelji članic EU, na katerem pričakuje pogovore predsednika vlade in predstavnikov Evropske komisije. Pričakuje pa podporo komisije glede spoštovanja mednarodnega prava in arbitražne odločbe, prav tako od drugih držav.