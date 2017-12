Erjavec v pogovoru s Tillersonom izpostavil pomen spoštovanja odločb sodišč za stabilnost Zahodnega Balkana

Erjavec je te dni v Bruslju trikrat odprl vprašanje nerešenih meja na Zahodnem Balkanu. Prvič v torek na kosilu zunanjih ministrov EU s Tillersonom, drugič danes v dvostranskem pogovoru s Tillersonom in tretjič danes na kosilu zunanjih ministrov zveze Nato, je pojasnil.

Erjavec je izpostavil, da je imel s Tillersonom priložnost govoriti tudi na štiri oči in da mu je v tem pogovoru povedal, kako pomembno je, da se spoštujejo odločbe sodišč in vladavina prava. (Foto: POP TV)

Zelo jasno je povedal, da lahko nerešena vprašanja meje med Hrvaško ter Srbijo, BiH in Črno goro dodatno destabilizirajo že tako občutljive razmere na Zahodnem Balkanu, je pojasnil minister.

Erjavec je izpostavil, da je imel priložnost pogovora 'tete-a-tete' s Tillersonom in da mu je v tem pogovoru povedal, kako pomembno je, da se spoštujejo odločbe sodišč in vladavina prava, ter da ne gre za problem med Slovenijo in Hrvaško, ampak za nekaj več, za problem Zahodnega Balkana.

Erjavec je Tillersonu povedal, da ne gre za problem med Slovenijo in Hrvaško, ampak za problem Zahodnega Balkana. (Foto: AP)

V hrvaških medijih že lahko zasledimo, da je hrvaška politika povedala, da dokler ne bodo urejene meje s Črno goro in Srbijo, teh držav ne bodo spustili v EU, je ponazoril Erjavec, ki je prepričan, da bo to vprašanje v prihodnje vse bolj obremenjevalo evroatlantski proces za države Zahodnega Balkana.

Tillerson naj bi mu pozorno prisluhnil

Tillerson je po Erjavčevih besedah zelo pozorno poslušal, kako neurejene meje pomenijo dodatno destabilizacijo Zahodnega Balkana ter da bo treba temu vprašanju posvetiti v EU in Natu več pozornosti, saj sta obe organizaciji zainteresirani, da je regija čim stabilnejša.

Če rešitev vprašanja meje med Slovenijo in Hrvaško z arbitražno odločbo ne bo implementirana, potem ne vidim možnosti, kako je sploh mogoče urediti podobna vprašanja med drugimi državami v regiji, je še opozoril minister.