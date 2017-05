Evropa na razpotju: tradicionalne stranke ne znajo nagovoriti ljudi, krepita se skrajna desnica in prav tako destruktivna levica

Tu so še Poljska, Balkan, Avstrija ... Turčija. Kje je Evropa zdaj in kam gre? V času, ko je v Beli hiši Donald Trump, v Kremlinu pa Vladimir Putin. In če se vam zdi, da vas ta tema ne tiče ... nič ni dlje od resnice. To so stvari, ki bodo vplivale na prihodnost vseh nas, vseh vas.

Nemoč in nesposobnost tradicionalnih strank, da bi nagovorile in rešile resnične probleme, omogočata rast moči skrajne desnice, ob tem pa vznikajo še skrajno leva gibanja, pogosto podobno radikalna in destruktivna.



A ko govorimo o porastu skrajne desnice po Evropi, se moramo zavedati: ogenj skrajne Evrope ne vzplamti le na teh ali onih volitvah v kateri od evropskih držav, pač pa ob vsaki izjavi, ki relativizira nacizem in fašizem in ob vsakem nestrpnem tvitu.