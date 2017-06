Evropski parlament potrdil nove, poenostavljene oznake o energijski učinkovitosti gospodinjskih aparatov

Evropski parlament je danes potrdil predlog prenovljenega sistema oznak energijske učinkovitosti, ki bo potrošnikom olajšala izbiro varčnih gospodinjskih aparatov. Nove oznake, na katerih ne bo več t. i. plus razredov (A+ oz. A++ ), naj bi se na izdelkih v trgovinah pojavile še pred koncem leta 2019, so poudarili v parlamentu.

Nove energijske oznake naj bi se n aizdelkih v trgovinah pojavile še pred koncem leta 2019. (Foto: Thinkstock)

Nova energijska lestvica z barvnimi oznakami od A do G upošteva tehnološki napredek v zadnjih letih in bolje odraža dejanske razlike med izdelki bele tehnike. Poslanci so predlog uredbe podprli s 535 glasovi za, 46 proti in 79 vzdržanimi glasovi.

Na podlagi lestvice bodo kupci lahko izbrali varčnejše izdelke

Z lestvico energijske učinkovitosti dobijo kupci informacije, na podlagi katerih se lahko odločijo za varčnejše izdelke in tako zmanjšajo porabo ter račune za električno energijo, hkrati pa to spodbuja proizvajalce k inovacijam in naložbam za boljše aparate, navaja sporočilo za javnost, objavljeno na spletnih straneh Evropskega parlamenta.

Ob ukinitvi plus razredov spremenjena pravila predvidevajo tudi spremembo kategorizacij, ko bo delež prodanih energijsko najbolj učinkovitih izdelkov iz razreda A dosegel 30 odstotkov oz. ko bo polovica vseh prodanih aparatov iz razredov A in B.

Oznake bodo nalepljene na izdelke ali njihovo embalažo, vse informacije pa bodo morale biti dostopne tudi na spletu. Prodajalec bo moral potrošnike obvestiti o morebitnih kasnejših spremembah kategorizacije že kupljenih aparatov.

Oglasi ali tehnično promocijsko gradivo bodo morali vsebovati tudi informacije o razredu učinkovitosti in lestvico, za potrošnike pa bodo ob uvedbi novih lestvic namenjene dodatne informacijske kampanje.

Evropska komisija mora medtem ustvariti podatkovno zbirko s tehničnimi informacijami za nacionalne organe, ki ugotavljajo skladnost izdelkov in javno spletišče za potrošnike. Pripraviti bo morala tudi smernice za izvajanje zakonodaje ter izmenjavo informacij in izkušenj pri preizkusih izdelkov, so še zapisali.