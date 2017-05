Falcon rešuje življenja: lani so z njim prepeljali 21 organov in enkrat protistrup

Slovenci smo že peto leto na prvem mestu na svetu po številu presaditev srca na milijon prebivalcev. Lani so pri nas presadili 31 src, od katerih so jih 24 pridobili z izmenjavo preko Eurotransplanta. Pri prevozu organov, ki mora biti karseda hiter, pa ključno vlogo igra Slovenska vojska z letalom Falcon. Lani so z njim prepeljali 21 organov in enkrat protistrup.