Falcon znova pokvarjen, Cerar zato v Talin potuje z zamudo

Premier Miro Cerar zaradi okvare vladnega letala v Talin potuje z redno letalsko linijo in se bo preostalim voditeljem na vrhu EU pridružil v petek, so danes sporočili iz kabineta predsednika vlade. Cerar se tako ne bo mogel udeležiti drevišnje neformalne večerje, na kateri bodo voditelji članic EU razpravljali o prihodnosti Unije.

Letalo poleg programa Slovenija Transplant uporabljajo tudi za program Atares kot tudi za potrebe prevozov naših državnikov. (Foto: Miro Majcen)

Voditelji bodo na večerji razpravljali o prihodnosti Evrope pod vtisom nemških volitev, ki so oslabile kanclerko Angelo Merkel in okrepile skrbi zaradi vzpona populizma, vizije francoskega predsednika Emmanuela Macrona za prihodnost ter sporočil po koncu četrtega kroga pogajanj o brexitu. "Dejansko bo ta večerja priložnost za razpravo o čemer koli. Vsak voditelj lahko odpre katero koli vprašanje," pravijo diplomatski viri pri EU. Tako je mogoče pričakovati paleto različnih aktualnih tem.

Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk, ki bo vodil razpravo, je poskušal v pismu voditeljem pred večerjo postaviti okvir zanjo. Podlaga bo dogovor na prvem vrhu brez Britanije lani v Bratislavi, ko so se osredotočili na migracije, varnost ter gospodarske in socialne teme, ker to državljane najbolj skrbi.

V ospredje pozornosti se lahko prebije še niz drugih vprašanj, na primer napoteni delavci, odnosi s Turčijo, solidarnost v begunski krizi, obdavčevanje internetnih velikanov in prihodnost schengna.

Tusk pričakuje na večerji odprto, iskreno in neformalno izmenjavo mnenj, zato na mizi ne bo nobenih besedil, na koncu pa nobenih pisnih sklepov. Danes tudi ni predvidene nobene novinarske konference ali izjave za medije.

V petek bo sledilo zasedanje, ki naj bi bilo povsem osredotočeno na digitalne teme. Namen gostiteljev je spodbuditi digitalni razvoj Unije, tako da si ta do leta 2025 zagotovi mesto v prvi digitalni ligi.