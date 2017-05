Festival Sea Star že skoraj razprodan!

Festival Sea Star, ki poteka pod okriljem organizacijske ekipe festivala EXIT je že dosegel pričakovane cilje organizatorjev, saj je 80-odstotkov vstopnic že pošlo!

K že znanim nastopajočim, med katerimi so The Prodigy, Paul Kalkbrenner, Fatboy Slim, Dubioza Kolektiv in Umek, so dodali še regionalno obarvano dogajanje z naslovom Enter the Summer of Love, ki se bo začelo že 25. maja.

Festival Sea Star bo v četrtek, 25. maja, zadihal z regionalnimi izvajalci. V Nautilus Areni na centrtalnem delu ATP stadiona bodo nastopili S.A.R.S., Rambo Amadeus, Kawasaki 3P, Kandžija, M.O.R.T. in številni drugi.

V petek, 26. maja, bosta glavna festivalska odra Nautilus Arena in Addiko Tesla Stage dihala z izvajalci kot so The Prodigy, Modestep Live, Bad Copy, Dubioza Kolektiv, Umek, Matter, Urban & 4, Aney F, Fakofbolan, High5 & Kuku$, Kiša Metaka, Marina Karamarko in Krankšvester.

V soboto, 27. maja, bodo nastopili Paul Kalkbrenner, Fatboy Slim, Pendulum DJ Set, Petar Dundov, Spiller, Artan Lili, Brkovi, Elemental, Jonathan, Nipplepeople, Pips Chips & Videoclips in Sassja.

Organizatorji bodo kmalu objavili še izvajalce, ki bodo nastopili v nedeljo, 28. maja. Vstop na prizorišče 25. in 28. maja bo omogočen vsem imetnikom vstopnic za festival Sea Star.

VSTOPNICE:

Vstopnice bo po ugodni predprodajni ceni mogoče kupiti le še do 9. maja.

Trenutna cena festivalske vstopnice je 44 EUR, cena dnevne vstopnice pa 27,5 EUR.

Več informacij o nastanitvah in vstopnicah na www.seastarfestival.com

