Fides napoveduje, da bo 27. novembra spet aktiviral stavko, ministrica pa: Njihove zahteve smo uresničili

Zdravniški sindikat Fides bo zaradi neizpolnjevanja stavkovnega sporazuma 27. novembra aktiviral stavko s polno prekinitvijo dela skladno z zakonom, je povedal predsednik Konrad Kuštrin. Po pregledu realizacije stavkovnih zahtev so ugotovili, da v celoti niso realizirane zahteve zlasti glede 57. plačnega razreda kot plačnega stropa za zdravnike.

Kot je po današnji seji glavnega odbora Fidesa pojasnil Kuštrin, v sindikatu računajo, da bodo oktobra potekale še nekatere aktivnosti, in upajo, da bo ministrstvo uporabilo svoj vpliv na delodajalce glede njihovih kršitev.

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc mora narediti vse, da do stavke ne pride, je prepričan Kuštrin, ki meni, da si stavke ne želi nihče, ne zdravniki, gotovo pa ne javnost. "Ministrstvo je lastnik javnih zdravstvenih zavodov in lahko ukrepa, tako kot je to zaželeno in potrebno," je še dejal.

Zaradi neizpolnjevanja stavkovnega sporazuma bo zdravniški sindikat Fides 27. novembra ponovno aktiviral stavko. (Foto: Miro Majcen)

Glavni odbor Fidesa je danes sicer preveril realizacijo stavkovnih zahtev skladno s podpisanimi sporazumi in aneksom o kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike. Kuštrin je opozoril, da niso realizirani niti aneksi h kolektivnim pogodbam. "Zdravniki, ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev na zahtevno delovno mesto specialista, bi morali pogodbe podpisati že dovolj zgodaj, da bi oktobrske plače, izplačane novembra, že bile višje," je dejal.

V nekaterih zdravstvenih zavodih po Kuštrinovih pojasnilih to poteka brez težav, v nekaterih pa so verjetno tudi na podlagi predlogov Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, ki "nima popolnoma nobenih kompetenc s tega naslova", širili pogoje, ki so zapisani v kolektivni pogodbi. Pogodbo pa lahko tolmači odbor za razlago kolektivne pogodbe ali pa jo širita podpisnika pogodbe, v tem primeru torej Fides in ministrstvo za zdravje, je ob tem opozoril Kuštrin.

Nerealiziran pa je tudi variabilni del plače. "Zdravniki delajo več, izpolnjujejo pogoje, kolikor je možno, vendar za to niso nagrajeni," je še opozoril predsednik Fidesa. Kolektivna pogodba je delodajalcem naložila, da bi morali v trimesečnem obdobju narediti načrt, kako bodo zdravnikom olajšali delo, a v večini javnih zavodov tega niso naredili. Po Kuštrinovi oceni to kaže, da je menedžment "na katastrofalnem nivoju funkcioniranja".

V Fidesu se tudi ne strinjajo s predlogom vladne strani, da bi se za odpravo stropa smatral 60. plačni razred. Če bi predlog obveljal, bi to po Kuštrinovih besedah bila največja zaušnica, ki bi jo ministrstvo za javno upravo, ministrstvo za zdravje in vlada dali največjim in najboljšim strokovnjakom v kliničnih centrih, saj teh ne bi bilo mogoče nagraditi bolje od njihovih kolegov na sekundarni ravni.

Na avgustovskem sestanku predstavnikov ministrstva za zdravje in Fidesa je minister za javno upravo Boris Koprivnikar napovedal, da bo da bo vlada do predvidoma začetka septembra pripravila spremembo zakona o sistemu plač v javnem sektorju, da bi realizirali sklepe stavkovnega sporazuma.

A so, kot je pojasnil Kuštrin, tudi tu naleteli na težave. Spremembam zakona namreč nasprotujejo nekateri sindikati javnega sektorja, po njegovih besedah najbolj pogajalska skupina pod vodstvom Jakoba Počivavška, katere član je tudi Fides. Zato so danes sklenili, da zdravniški sindikat iz pogajalske skupine izstopi. "Od zdaj naprej bomo na pogajanja hodili kot samostojen sindikat. Ne moremo biti v pogajalski skupini sindikatov, ki nasprotujejo našim interesom," je pojasnil.

Spomnil je, da naj bi vlada spremembo zakona v DZ sicer poslala tudi brez soglasja sindikatov. Kot je povedal Kuštrin, jih je presenetilo, da konfederacija sindikatov javnega sektorja pod vodstvom Branimirja Štruklja temu ni nasprotovala: "Ne gre samo za zdravnike, ampak za javne uslužbence z najvišjimi kvalifikacijami."

Glavni odbor Fidesa se je danes še dogovoril, da bo 15. novembra izredna letna konferenca sindikata Fides. "Ne moremo reči, da bomo začeli stavkati 16., če bodo pogoji za stavko takrat izpolnjeni, ker je to preresna stvar. Morali smo si vzeti deset dni, da se na stavko pripravimo," je še pojasnil Kuštrin v izjavi medijem.

Kolar Celarčeva pravi: Ministrstvo za zdravje je zahteve zdravnikov iz sporazuma uresničilo. (Foto: Miro Majcen)

Kolar Celarčeva: Ministrstvo za zdravje je zahteve zdravnikov iz sporazuma uresničilo

Ministrstvo za zdravje je zahteve iz stavkovnega sporazuma uresničilo, odprta je le zahteva glede 57. razreda kot plačnega stropa za zdravnike, kar pa je stvar ministrstva za javno upravo, pa je ocenila Kolar Celarčeva. Minister Koprivnikar je po njenih besedah dejal, da je to spremembo predlagal, a je odvisna tudi od mnenja drugih sindikatov.

Za napoved Fidesove stavke je po seji vlade izvedela od novinarjev, je povedala in dodala, da je to pravica sindikata.

Po njenih besedah pogovori s sindikatom vseskozi potekajo, saj ga seznanjajo tudi z variabilnim nagrajevanjem oz. enkratnim projektom. Spomnila je, da bolnišnice med drugim pripravljajo opredelitve delovnega mesta višji zdravnik specialist. A je napovedala, da bodo z zdravniki nadaljevali usklajevanja oz. pregledali, kaj iz sporazuma je uresničeno in kaj morda ni, ter se pogovarjali naprej.