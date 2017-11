Fides prekinil spomladi zamrznjeno zdravniško stavko

Izredna letna konferenca sindikata Fides je sklenila, da bodo spomladi zamrznjeno stavko prekinili, čeprav vse zaveze iz stavkovnega sporazuma še niso uresničene. Kot je poudaril predsednik Fidesa Konrad Kuštrin, to ne pomeni, da od zahtev odstopajo, ampak se nameravajo še naprej boriti za njihovo uresničitev.

Po Kuštrinovih besedah še ni uresničena odprava 57. plačnega razreda kot plačnega stropa za zdravnike, še vedno pa ni zaživel niti variabilni del nagrajevanja na sekundarni ravni. Na primarni ravni ponekod je, je pa to odvisno od menedžmenta, je dodal.

Od zahtev ne odstopamo, je dejal Konrad Kuštrin. (Foto: Miro Majcen)

Odločitvi, da kljub temu prekinejo stavko, je botrovalo več razlogov. "Razmere v slovenskem zdravstvu so že sedaj skoraj takšne, kot da bi stavka potekala, z njenim nadaljevanjem pa bi škodili predvsem bolnikom," je pojasnil predsednik Fidesa in dodal, da si tega seveda ne želijo. Poleg tega ocenjujejo, da se je lažje pogajati, ko ni stavke in "niso pod takšnim pritiskom".

Kuštrin je ob tem napovedal, da bodo glede na ponedeljkov sestanek pri predsedniku vlade Miru Cerarju obiskali predsednike vseh koalicijskih in vseh opozicijskih strank, da jim argumentirano predstavijo svoje zahteve ter jih prepričajo v svoj prav. Verjame, da je politika tako trezna in tako pametna, da bo naredila prvi korak k umiritvi razmer v zdravstvu. "Da se stavka preneha in da se realizira stavkovne zahteve, je prav gotovo prvi korak," je še menil.