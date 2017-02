Finske savne Infraworld - popolnost izdelave

savna Aurora Premium iz plošč cemprina

Naj bo klasična finska savna z zelo visoko temperaturo in omejeno vlažnostjo ali bio savna z nižjo temperaturo in visoko vlažnostjo, so savne Infraworld prava izbira. Skrbna selekcija lesa omogoča visoko obstojnost pri ekstremnih klimatskih pogojih. Stanje duha po prijetnem in sproščenem savnanju, lahko najbolje opišemo kot evforično. Vsa neprijetna čustva izginejo in počutiš se kot prerojen.

savna Aurora zunaj plošče, znotraj les trepetlika

Bio-zeliščna savna in solni uparjalniki v savni

S pečjo, ki ima vgrajen dodaten uparjalnik in Sole Therme nastavek, lahko izbirate med različnimi načini savnanja. Izbirate lahko med klasično finsko savno, prijetno parno savno ali sproščujočo solno-parno savno. Naše Bio peči imajo dodaten uparjalnik (zalogovnik vode v katerem nastaja para). S kontinuiranim spiranjem solnih kamnov s paro nastaja v ozračju savne intenzivna vsebnost soli. Vsebnost soli v ozračju ustreza tisti na morski obali in je zelo koristna za dihalne poti ter kožo – tako lahko dodatno s pozitivnimi učinki savnanja občutite še zdravju koristne učinke morske klime. Dodatno lahko solne kamne obložimo z zelišči, kar še posebno ugodno vpliva ne telo in duha.

solni uparjalnik v savni

Savna z infrardečimi grelci

Zaradi napredne tehnike je sedaj finsko savno možno opremiti z različnimi infrardečimi grelci. Izbirate lahko infrardeče površinske grelce ali VITALlight-ABC-grelce. Seveda je možno savno opremiti tudi z obema infrardečima tehnologijama, površinskimi in VITALlight grelci.

trojna kombincija savne: finska+Bio s solnim uparjalnikom + infrardeča

TrioSol savne – ker je zdravje naše največje bogastvo

TrioSol infrardeča kabina je wellness oaza. Površinski grelci oddajajo blagodejno toploto, VITALlight grelec intenzivneje točkovno obseva želene dele telesa s podobnim ABC spektrom kot sonce. Ekskluzivni solni uparjalnik Sole Therme pa bogati ozračje s paro, ki je napolnjena z drobnimi delci soli ter kombinirana z zelišči. Vse tri vrste ogrevanja se enostavno regulirajo preko ene kontrolne enote – možno je delovanje vseh treh sistemov hkrati ali vsakega posamično. Na voljo je bogata serijska ponudba, ki si jo lahko ogledate v katalogu TrioSol savn..

notranjost savne TrioSol

Razstavni salon Sanus BTC Ljubljana – spodnja etaža dvorane Emporium

Vabljeni v naš razstavni salon, ki se nahaja v BTC City Ljubljana .

BTC CITY Ljubljana

spodnja etaža dvorane EMPORIUM

Letališka 3

1000 LJUBLJANA

to, čet, pet: 10:00 - 13.30 in 14.30 - 18:00

sreda: 14:00 - 18:00

sobota: odprto ob predhodni najavi

nedelja: zaprto

Dodatne informacije

Za vse dodatne informacije, svetovanje, morebiten ogled prostora ali izdelavo ponudbe smo vam z veseljem na voljo na spodaj navedenih kontaktih.

Zastopnik za Slovenijo:

GREGOR d.o.o.

Troblje 5, 2380 Slovenj Gradec

Tel.028841084 , 041670917

www.infraworld.info, savnegregor@siol.net

